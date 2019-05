Klopp: ‘Dat is bizar en daar kan je alleen maar bewondering voor hebben’

Liverpool strijdt momenteel met Manchester City om het kampioenschap in de Premier League. Met nog twee wedstrijden op het programma, bedraagt de voorsprong van the Citizens één punt. Jürgen Klopp, manager van Liverpool, kan er naar eigen zeggen alleen maar bewondering voor hebben als Manchester City uiteindelijk de landstitel weet te pakken. In dit exclusieve interview gaat de Duitse oefenmeester verder in op zijn favoriete teams en het komende tweeluik met Barcelona in de halve finale van de Champions League.

