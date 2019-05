‘Ajax speelde zwak aan de bal, maar het was verdedigend heel sterk’

Ajax verschafte zich dinsdagavond een uitstekende positie voor de return van de halve finale van de Champions League. Tottenham Hotspur werd in Londen met 0-1 verslagen, vooral dankzij een sterke beginfase van de Amsterdammers. Hedwiges Maduro spreekt bij FOX Sports van een lichtelijk dubbel gevoel na afloop van het duel in Londen.

“Ajax had het misschien kunnen afmaken, dat gevoel was er een beetje. Ze speelden niet goed in balbezit, vooral in de tweede helft. Dat had ook een beetje met Tottenham te maken, die anders gingen spelen met Sissoko”, zo wijst Maduro op het uitvallen van Jan Vertonghen, die werd vervangen door Moussa Sissoko. “Ajax speelde zwak aan de bal, maar het was verdedigend heel sterk. Blind goed, De Ligt speelde goed, Veltman was sterk. Tagliafico maakte weer een domme overtreding, maar was verdedigend ook goed.”

“Ik vind dat Ajax de eerste 25 minuten een beetje gespeeld heeft zoals bij Juventus. Heel mooi combinatievoetbal, driehoekjes op de helft van de tegenstander. Dat kwam ook wel een beetje door Tottenham, want waarom ga je met drie verdedigers spelen? Tegen één spits, die zich liet inzakken”, voegt Hans Kraay jr. toe. Hij zag dat Ajax door die speelstijl een man over had op het middenveld, wat ruimte bood voor Hakim Ziyech en Donny van de Beek. “Vanaf het moment dat Vertonghen die poffert op zijn neus kreeg, gingen ze met twee centrale verdedigers spelen en werd Ajax onder druk gezet.”

Aad de Mos noemt het spel van Ajax in het eerste halfuur tegenover Voetbal International ‘briljant’. “Het was hetzelfde beeld dat we hebben gezien in de uitwedstrijden tegen Real Madrid en Juventus. Maar het uitvallen van Jan Vertonghen was slecht voor Ajax, daarna veranderde het”, zo sluit De Mos zich aan bij Kraay jr. en Maduro. “Frenkie de Jong speelde wat minder, maar Matthijs de Ligt en Daley Blind waren weer extreem goed. En Onana was ook outstanding. Ze bleven knokken.”

De analist benadrukt dat Ajax er ‘nog lang niet is’. In de return in de Johan Cruijff ArenA kan Tottenham-manager Mauricio Pochettino weer een beroep doen op Heung-Min Son, die voor de heenwedstrijd geschorst was. “Met Son erbij ga je toch een andere wedstrijd krijgen. Maar als Tadic, Neres en Ziyech hun niveau halen en ze kunnen Son beteugelen, dan krijgt Ajax van mij zeventig procent kans.”