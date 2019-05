Wenger deelt ‘speciaal compliment’ uit aan onderbelichte uitblinker van Ajax

Arsène Wenger genoot dinsdagavond van het optreden van Ajax tegen Tottenham Hotspur. De clubloze trainer, werkzaam als analist voor beIN Sports, merkt in de ploeg van Erik ten Hag een onverstoorbare drang om de voetballende oplossing te zoeken. Wenger licht het optreden van André Onana en Daley Blind uit, terwijl tafelgenoot Ruud Gullit keihard is in zijn oordeel over enkele spelers van Tottenham.

"Zelfs onder druk had Ajax een onvermurwbare drang om te voetballen. Ze hebben nog niet de volwassenheid van bijvoorbeeld Barcelona, om de bal onder druk in de ploeg te houden, maar de wil is er altijd", merkt Wenger tot zijn genoegen op. De wil om te voetballen leidde tot een grote kans voor David Neres, zo stipt hij aan: de Braziliaan trof de paal in de slotfase van de wedstrijd. En terwijl de internationale pers vooral oog had voor spelers als Donny van de Beek en Matthijs de Ligt, kiest Wenger ervoor om Onana te bewieroken.

"Ik wil de keeper in het bijzonder complimenteren: hij begreep dat zijn ploeg het moeilijk had met hoge ballen vanaf de zijkant en durfde tot ver voor zijn doel uit te komen. En Daley Blind was outstanding", merkt Wenger op. Gullit wist tegelijkertijd niet wat hij zag in Londen: 'veel spelers' die hij wekelijks in actie ziet in de Premier League, stelden hem teleur. "Dele Alli... oh mijn God! Technisch was hij zo zwak. Victor Wanyama, mijn God, technisch... Danny Rose, technisch..."

"Zoals ik zei: ik zie ze elke week voetballen. Dan denk ik: hoe is dit mogelijk? Ze maakten zoveel fouten", voegt Gullit daaraan toe. "Ik weet dat ze onder druk staan, maar ook in zulke situaties moet je weten wat er van je gevraagd wordt. En dat was niet het geval." Gullit zegt 'heel trots' te zijn op Ajax en noemt zichzelf gecharmeerd van Van de Beek. "Ik werkte als assistent-bondscoach van Oranje met hem samen. Hij heeft de juiste houding, hij is onbevreesd en er zit een goede kop op." Wenger: "Hij heeft maar twee balaanrakingen nodig om te scoren en Hugo Lloris te verlammen."