Analisten zitten met dubbel gevoel: ‘Daarvoor verdient Ajax een compliment’

Ajax won de eerste wedstrijd tegen Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League dinsdagavond met 0-1 en zette zo een grote stap richting de eindstrijd. Wim Kieft en Jan van Halst zijn na afloop enthousiast over de overwinning, maar stellen dat Ajax niet eens zijn beste spel speelde.

"Als je de heenwedstrijd met 0-1 wint, dan sta je met één been in de finale. Alleen: het had hier al beslist kunnen worden", stelt Kieft bij Ziggo Sport. Ajax speelde een geweldig eerste halfuur en ging dankzij een doelpunt van Donny van de Beek uiteindelijk met 0-1 rusten. In het laatste kwartier voor rust en met name na rust wankelde de ploeg van trainer Erik ten Hag echter bij vlagen.

"Het is jammer dat Ajax zijn niveau niet haalde in de tweede helft. Als ze het niveau hadden gehaald dat ze kunnen halen, zoals tegen Juventus en Real Madrid, dan was het 0-3 geworden", vervolgt de oud-spits. "De mogelijkheden lagen er. Ik vond ze wat slordig, de scherpte die ze normaal wel hebben in het positiespel ontbrak. Maar 0-1 winnen in een halve finale.. Het is toch geweldig."

Volgens Van Halst was het uitvallen van Jan Vertonghen op slag van rust de kentering in de wedstrijd. Vertonghen moest zich geblesseerd laten vervangen door Moussa Sissoko, die eraan bijdroeg dat Tottenham het middenveld in handen kreeg. "Maar Ajax ging daar ook op wisselen", zegt de oud-middenvelder, refererend naar het inbrengen van Noussair Mazraoui voor Lasse Schöne in de tweede helft. "Dat vond ik wel positief. Ajax moet het altijd hebben van het positiespel. In de tweede helft moesten ze knokken en dat hebben ze gedaan. Daarvoor verdient Ajax een compliment."