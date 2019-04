Eén onvoldoende en twee grote uitblinkers aan zijde van Ajax

Ajax kan de finale van de Champions League ruiken. De ploeg van Erik ten Hag voegde dinsdagavond een nieuw hoofdstuk toe aan het succesverhaal, door Tottenham Hotspur met 0-1 te kloppen. Voetbalzone beoordeelt de spelers van beide ploegen die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.



Spelersrapport Tottenham Hotspur - Ajax

TOTTENHAM HOTSPUR CIJFER AJAX CIJFER Hugo Lloris 6,5 André Onana 8 Kieran Trippier 5 Joël Veltman 7,5 Davinson Sánchez 6,5 Matthijs de Ligt 8 Toby Alderweireld 5,5 Daley Blind 8,5 Moussa Sissoko 8 Nicolás Tagliafico 7 Victor Wanyama 4 Lasse Schöne 5 Danny Rose 5,5 Donny van de Beek 8,5 Christian Eriksen 5,5 Frenkie de Jong 6,5 Dele Alli 4,5 Hakim Ziyech 7 Lucas Moura 7,5 Dusan Tadic 7,5 Fernando Llorente 6,5 David Neres 6,5

Cijfers Tottenham Hotspur

Hugo Lloris: 6,5

Lloris reageerde halverwege de eerste helft goed op de grote kans van Van de Beek en voorkwam daarmee erger leed voor zijn ploeg. Soms was zijn passing ondermaats, maar Lloris keepte geen slechte wedstrijd.

Kieran Trippier: 5

De back begon de wedstrijd met een zwakke voorzet, maar leverde daarna meerdere gevaarlijke indraaiende vrije trappen. Het meest bepalende moment voor Trippier was echter voorafgaand aan de 0-1, toen hij zich liet aftroeven door Neres. Verdedigend was hij een onzekere factor.

Davinson Sánchez: 6,5

Van alle verdedigers van Tottenham was Sánchez het minst vaak op fouten te betrappen. Toen hij in de vijfde minuut de bal verloor aan de opgestoomde Van de Beek, loste hij dat zelf op; verder bracht hij zijn ploeg niet in de problemen.

Toby Alderweireld: 5,5

De rol van Alderweireld bij de 0-1 mag uitgelicht worden: de ex-Ajacied dekte lucht en liet daardoor ruimte voor de aanvallers van Ajax. Met enkele goede crosspasses was Alderweireld wel van waarde bij het ontstaan van dreigende momenten.

Moussa Sissoko: 8

Sissoko was niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen, maar moest in de slotfase van de eerste helft zijn entree maken als vervanger van de geblesseerd uitgevallen Jan Vertonghen. Zijn komst pakte goed uit, want de thuisploeg werd een stuk sterker op het middenveld en dat was niet los te zien van de door het publiek toegezongen Fransman. Sissoko stak er met kop en schouders bovenuit bij de thuisploeg.

Victor Wanyama: 4

Weinig spelers waren zo slordig in de passing als Wanyama: slechts 58,5 procent kwam aan. Het was vooraf de vraag hoe het middenveld van Ajax zich zou houden tegen een fysiek sterke speler als Wanyama, maar dat werd al gauw duidelijk: hij werd met name in de eerste helft volledig overlopen op het middenrif.

Danny Rose: 5,5

De inzet van Rose was prijzenswaardig. De back was erg dynamisch aan de linkerflank, maar Rose kreeg het moeilijker in de duels met de behendige buitenspelers van Ajax. Bij de 0-1 dekte Rose aan de verkeerde kant en liet hij Van de Beek uit zijn rug ontsnappen.

Christian Eriksen: 5,5

Een paar keer spreidde Eriksen zijn.kwaliteiten tentoon met een handigheidje of een scherpe voorzet, maar over het geheel bracht hij te weinig. Niet de Deen, maar Sissoko was de reden achter het momentum van Tottenham na rust.

Dele Alli: 4,5

Bij absentie van Harry Kane en Heung-Min Son waren de ogen gericht op Alli en Eriksen. De Engelsman wist de verwachtingen niet in te lossen: hij was eigenlijk geheel onzichtbaar, ook toen de rest van Tottenham zichtbaar groeide in de wedstrijd. .

Lucas Moura: 7,5

In de slotfase van de eerste helft kwam de Braziliaan op stoom en kwam hij makkelijk langs de verdedigers en teruggeschoven middenvelders van Ajax. Dat bleef zo na rust: als Lucas de dribbel inzette, was het oppassen geblazen.

Fernando Llorente: 6,5

Hoewel hij het lastig had met de verdedigers van Ajax, was Llorente met zijn imposante fysiek en vaardigheid in de kleine ruimte absoluut niet makkelijk om te verdedigen voor de Amsterdammers. Het ging mede dankzij Llorente een stuk beter lopen bij Tottenham na de rust.

Cijfers Ajax

André Onana: 8

Op de juiste momenten stond Onana er. Hij heerste bij hoge ballen; zijn keuze om uit te komen na een vrije trap van Trippier pakte goed uit, al leverde het Vertonghen een nare blessure op. Hoewel hij soms onrustig overkwam, kan de Kameroener terugkijken op een sterk optreden.

Joël Veltman: 7,5

De wedstrijd had zomaar anders kunnen lopen, als Veltman in minuut 41 de opgestoomde Lucas geen halt had toegeroepen. Wat verder opviel was het opjagen van Veltman op de helft van Tottenham, waarmee hij gevaar voortijdig in de kiem smoorde. Een minder moment was toen hij Llorente liet lopen in de 25ste minuut en daarmee een grote kopkans niet kon voorkomen.

Matthijs de Ligt: 8

De jongste aanvoerder ooit in een halve finale van de Champions League deed in de lucht niet vaak onder voor de boomlange Llorente. Zijn transferwaarde zal na vanavond weer wat zijn toegenomen, want De Ligt vormde een ondoordringbaar centrum met Blind.

Daley Blind: 8,5

Als het aan ons lag, was Blind in Turijn de man van de wedstrijd. Ook in Londen speelde Blind weer een sterke wedstrijd. Zijn positionering was misschien wel ongeëvenaard op het veld: op precies de juiste momenten zat hij ertussen om gevaar te verijdelen.

Nicolás Tagliafico: 7

De van een schorsing teruggekeerde linksback was aanvankelijk dominant op de linkerflank, waar in de eerste helft zelden Engels gevaar vandaan kwam. Tagliafico was scherp in de passing en als altijd belangrijk in aanvallend opzicht. Maar na rust kreeg hij het erg zwaar met Lucas en zijn onbesuisde tackle op Eriksen, die een gele kaart opleverde, was ook een minpuntje.

Donny van de Beek: 8,5

Toen Van de Beek besefte dat hij alle tijd had om een hoek uit te zoeken, bleef hij rustig en rondde hij perfect af. Het is niet makkelijk om kalm te blijven in zo’n situatie, maar de middenvelder deed precies het juiste. Van de Beek was weer constant in beweging en dynamisch, al had de bal moeten afgeven aan Neres toen hij een grote kans op de 0-2 kreeg.

Lasse Schöne: 5

Schöne ging niet mee in het hoge niveau dat Ajax voor rust haalde. Met ongelukkige passes, foute aannames en momenten van slordig balverlies was hij misschien wel de minste Ajacied in Londen. Rondom de positie van Schöne kreeg Tottenham te veel ruimte om het spel te maken.

Frenkie de Jong: 6,5

Cijfermatig was De Jong in de passing de sterkste van alle Ajacieden, gezien 86,2 procent aankwam, maar hij viel ook op met risicovolle en zwakke ballen in het eerste bedrijf. Aanvallend was de waarde van De Jong beperkt, maar met defensieve intercepties was hij wel weer van waarde.

Hakim Ziyech: 7

Een van de grote sterren van de sterke eerste helft. Ziyech kwam met heerlijke, creatieve pass op Neres in de aanloop naar de 0-1 leverde vervolgens een messcherpe assist op Van de Beek. In het tweede bedrijf was de hangende buitenspeler vooral verdedigend van waarde; als hij offensief dacht, ging het een stuk minder soepel dan voor rust.

Dusan Tadic: 7,5

Zoals altijd was Tadic in de goede fases van Ajax een ijzersterk aanspeelpunt die het spel snel en makkelijk verplaatste. Dat had mede te maken met zijn beweeglijkheid: de spits zakte op de juiste momenten terug op het middenveld. Maar de bijdrage van Tadic werd steeds geringer, naarmate de wedstrijd vorderde.

David Neres: 6,5

De aanvaller speelde een positieve hoofdrol bij de voorbereiding van de 0-1, toen hij Trippier te slim af was en de vrijstaande Van de Beek vond. In het restant van de wedstrijd gaf hij de back echter veel ruimte om op te komen en wist hij zich zelf niet meer te onderscheiden, ondanks een grote kans op de 0-2.