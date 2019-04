Ajax wint in Londen en kan finale Champions League ruiken

Ajax heeft uitstekende zaken gedaan in het eerste duel met Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelde in Londen een geweldig eerste halfuur en legde daarin uiteindelijk de basis voor een minimale overwinning: 0-1. Donny van de Beek maakte na een kwartier voetballen het enige doelpunt van de wedstrijd en verschafte Ajax zo een prima uitgangspositie met het oog op de return van volgende week woensdag in de Johan Cruijff ArenA.

Ten Hag kondigde vooraf aan dat Ajax het spel zou gaan maken in het Tottenham Hotspur Stadium en daar bleek de oefenmeester geen woord teveel mee gezegd te hebben. Ajax begon extreem dominant aan de wedstrijd en stuurde de thuisploeg, die het moest stellen zonder sterspelers Harry Kane (blessure) en Heung-Min Son (schorsing), in de openingsfase van het kastje naar de muur. De verdiende 0-1 kwam na precies en kwartier voetballen van de voet van Van de Beek. De dynamische middenvelder werd in het strafschopgebied knap vrijgespeeld door Hakim Ziyech, waarna hij alle tijd had om een hoek uit te kiezen en oog in oog met Hugo Lloris geen fout maakte.

Ajax, waar Joël Veltman op de rechtsbackpositie de voorkeur had gekregen boven Noussair Mazraoui, speelde gedurfd en liet kort na de openingstreffer een uitgelezen mogelijkheid op de 0-2 liggen. Na een fraaie combinatie tussen Nicolás Tagliafico en Dusan Tadic kon Van de Beek de bal breed leggen op David Neres, maar de doelpuntenmaker koos ervoor om uit een lastige hoek op doel te schieten, waardoor Lloris redding kon brengen. Na 26 minuten was Tottenham voor het eerst gevaarlijk: uit een vrije trap van Kieran Trippier kopte Fernando Llorente naast. Kort erna lag de wedstrijd geruime tijd stil, doordat André Onana bij een vrije trap hard in botsing was gekomen met Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Laatstgenoemde maakte een aangeslagen indruk en moest zich in minuut 38 uiteindelijk laten vervangen door Moussa Sissoko.

Het restant van de eerste helft verliep tamelijk chaotisch en leverde Tottenham nog een goede kans op: uit opnieuw een vrije trap van Trippier miste ditmaal Alderweireld een goede kopkans. Ajax ging zo met een nipte voorsprong rusten. Na de onderbreking was het eerste wapenfeit afkomstig van Tagliafico, maar het afstandsschot van de Argentijnse verdediger scheerde uiteindelijk voorbij het doel van Lloris. Aan de overzijde schoot Dele Alli in de handen van Onana. Tottenham speelde opportunistischer en maakte Ajax het voetballen zo lastig. De Amsterdamse verdediging had de handen met name vol aan de fysiek ijzersterke Sissoko.

Na twintig minuten voetballen in de tweede helft besloot Ten Hag in te grijpen: Lasse Schöne werd geslachtofferd ten faveure van Mazraoui. De Marokkaans international leek het antwoord te zijn op de power van Victor Wanyama en Sissoko. Hij stond een kwartier voor tijd aan de basis van een grote kans voor Neres. Mazraoui kwam sterk door over de rechterflank, waarna hij oog had voor Tadic. Die speelde op links Neres vrij, maar het schot van de Braziliaan trof uiteindelijk de paal. Onmiddellijk erna voerde Mauricio Pochettino zijn laatste wissels door: Danny Rose en Trippier werden op de flanken vervangen door respectievelijk Ben Davies en Juan Foyth. Ajax hield in de slotfase echter stand en kan zo met vertrouwen uitkijken naar de return van volgende week in Amsterdam.