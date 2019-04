Foutenfestijn bij PSG betekent derde nederlaag in laatste vijf duels

Paris Saint-Germain snakt naar het einde van het seizoen. Het team van Thomas Tuchel ging dinsdagavond in de Ligue 1 met 3-2 onderuit bij Montpellier. Dat betekende alweer de derde nederlaag in de laatste vijf officiële wedstrijden; de na strafschoppen verloren bekerfinale tegen Stade Rennes niet meegerekend. PSG, dat eerder deze maand de landstitel prolongeerde, moet in mei nog vier competitieduels afwerken.

Tuchel kon onmogelijk tevreden zijn over datgene wat hij had gezien in de eerste 45 minuten. De start van PSG mocht er zijn: na twaalf minuten werkte Ambroise Oyongo een pass van Juan Bernat achter zijn eigen doelman. De voorsprong was van korte duur. Na een onnodige overtreding van Presnel Kimpembe op Mathías Suárez kreeg Montpellier een vrije trap. Een kopbal van Damien Le Tallec leek naast te gaan, maar nota bene Kimpebe zorgde ervoor dat het leer achter Gianluigi Buffon belandde: 1-1.

Na de gelijkmaker speelde Montpellier met meer zelfvertrouwen en bleef de verdiende 2-1 voor rust uit. Dat had de thuisploeg aan zichzelf te wijten: na goed voorbereidend werk van Gaëtan Laborde slaagde Andy Delort erin om de bal over het doel van Buffon te krijgen. PSG had het duel na rust meer onder controle, maar Montpellier bleef gevaarlijk op de counter. Na dik een uur spelen verscheen de 1-2 op het scorebord. Ángel Di Maria kreeg de bal van Marquinhos en ondanks de beperkte ruimte én de aanwezigheid van doelman Benjamin Lecomte rondde hij toch af.

PSG gaf het duel in de laatste tien minuten volledig weg. Na een lange uitworp van Lecomte kwam de bal via een heerlijke actie van Florent Mollet terecht bij Delort, die de bal over Buffon kreeg: 2-2. Vijf minuten voor tijd trok de thuisploeg het duel naar zich toe. Leandro Paredes raakte de bal kwijt na een riskante pass van Buffon, waarna Souleymane Camara de bal in een keer op aangeven van Ellyes Skhiri tegen de touwen werkte. De voorsprong van PSG op Lille blijft zestien punten.