Valverde waarschuwt voor gevaar van Liverpool: ‘Dat willen we beslist niet’

Barcelona moet in de halve finale van de Champions League twee bijzonder goede wedstrijden spelen om Liverpool te verslaan, zo benadrukte Ernesto Valverde daags voor het eerste duel in het Camp Nou. “Het is niet zo dat we het in het eerste duel voor eigen publiek al kunnen beslissen. Vooral op Anfield kan Liverpool exploderen en een tegenstander in vijftien minuten volledig van de mat spelen”, waarschuwde de trainer.

De opdracht voor Barcelona in eigen huis is dan ook duidelijk. “We moeten winnen. Dat is ook onze intentie, zoals altijd. Aan de andere kant willen we beslist geen tegendoelpunt. Het wordt hoe dan ook lastig”, erkende Valverde. “Liverpool heeft een geweldig elftal. De club kan, als het wil, in grote lijnen met dezelfde spelers voetballen als vorig jaar tegen Real Madrid. Met dat verschil dat ze waarschijnlijk alleen nog maar beter zijn geworden.”

Valverde is blij dat hij Lionel Messi de nodige rust heeft gegeven in aanloop naar de belangrijkste fase van het seizoen. Hij denkt dat zijn sterspeler topfit aan het tweeluik begint. “Ik heb Messi meer rust gegeven dan normaal, want we moesten deze maand twee keer drie wedstrijden in een week spelen. We wilden natuurlijk de landstitel veiligstellen, maar aan de andere kant was het ook belangrijk dat Messi optimaal aan de duels met Liverpool zou kunnen beginnen. Ik denk dat ik daarin de juiste balans heb gevonden.”

Valverde vreest de aanvallers van Liverpool. “De voorste drie spelers hebben ongelooflijk veel snelheid in huis", wees hij naar Sadio Mané, Mohamed Salah en de licht geblesseerde Roberto Firmino. "Maar het is ook belangrijk om te kijken hoe de bal bij hen terechtkomt. We moeten de slag op het middenveld winnen om te voorkomen dat de aanvallers van Liverpool iets uit kunnen richten.”