Van der Sar: 'Hij zei: 'For f*ck's sake, how young are these guys?''

Dinsdagavond speelt Ajax in Londen het eerste duel met Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League. Het is voor de jonge ploeg van Erik ten Hag een volgende uitdaging, na tweeluiken met Real Madrid en Juventus in de voorgaande rondes. Edwin van der Sar is ongeveer een uur voor de wedstrijd vol vertrouwen.

"Hier gaat het om, hier hebben de jongens hard voor gewerkt. We hebben enorm veel complimenten gehad, maar we hebben nog helemaal niets", zo stelt de algemeen directeur van Ajax in gesprek met Ziggo Sport. Van der Sar was in het verleden als doelman actief bij Manchester United. Hij was daar ploeggenoot van Rio Ferdinand, die tegenwoordig als analist werkzaam is voor de Engelse televisie.

De twee oud-ploeggenoten liepen elkaar dinsdag in het Tottenham Hotspur Stadium tegen het lijf. "Ik stond net met Rio Ferdinand en hij zei: 'For f*ck's sake, how young are these guys?' Ja, ze zijn jong, maar dat is Ajax. Zo zijn wij en zo krijgen ze de kans ook bij Ajax. Op die manier mogen ze het vandaag weer laten zien."

Van der Sar vindt niet dat Ajax per se favoriet is in het tweeluik met the Spurs. “Dat maakt de media er een beetje van en Pochettino (manager van Tottenham, red.) begon er ook over. Je kunt echter ook beginnen over het verschil in budget natuurlijk. Het is een andere wedstrijd dan de wedstrijden die we al gespeeld hebben. De Premier League is anders dan de Spaanse competitie en de Italiaanse. Voor mij is Tottenham gewoon een hele goede ploeg en we zullen op ons best moeten zijn."

Naast Ferdinand is ook Gary Lineker onder indruk van Ajax. "Het voetbal van Ajax is momenteel geweldig. Ze spelen met jonge spelers en zonder angst, net als in hun gloriejaren. Dat Tottenham een aantal belangrijke spelers mist, lijkt in het voordeel van Ajax. Ze hebben een grote kans om naar de finale te gaan", vertelt de oud-spits aan Veronica.