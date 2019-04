Tottenham Hotspur begint dinsdagavond met vier ex-Ajacieden

Jan Vertonghen begint dinsdagavond gewoon in de basis namens Tottenham Hotspur in het eerste duel met Ajax in de halve finales van de Champions League. De verdediger was de afgelopen dagen een twijfelgeval, maar is toch fit genoeg om te starten. In totaal begint Tottenham met vier ex-Ajacieden, want naast Vertonghen verschijnen ook Toby Alderweireld, Davinson Sánchez en Christian Eriksen aan de aftrap.

Later meer…