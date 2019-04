Klopp vol respect: ‘Ik heb mensen dat horen zeggen, maar kom op!’

Woensdagavond staat in het Camp Nou de eerste ontmoeting in de halve finales van de Champions League tussen Barcelona en Liverpool op het programma. Liverpool hoopt voor het tweede achtereenvolgende seizoen de eindstrijd van het miljardenbal te bereiken, maar manager Jürgen Klopp waarschuwt daags voor het eerste halve finale-duel voor de kwaliteiten van de Catalaanse opponent.

Ofschoon Barcelona in de laatste drie seizoenen in de Champions League niet verder reikte dan de kwartfinales, acht Klopp Blaugrana nog altijd favoriet voor het tweeluik. "Ik heb mensen horen zeggen dat het niet meer het Barcelona van voorheen was, maar kom op! Analyseer de ploeg een keer: het is echt een hele, hele goede ploeg met enorm veel kwaliteiten", vertelt de Duitse oefenmeester op de officiële kanalen van Liverpool.

Klopp veronderstelt dat Barcelona vol vertrouwen is na het binnenslepen van de Spaanse landstitel, afgelopen weekend dankzij en 1-0 overwinning op Levante. Toch denkt hij dat zijn eigen ploeg qua niveau steeds dichter in de buurt van het elftal van Ernesto Valverde komt. "Het is een topploeg, maar we komen steeds dichterbij. Hoe dicht we bij dat niveau zijn, weet ik niet. Dat zullen we zien, maar we kijken er allemaal enorm naar uit."

De coach stelt tot slot dat Liverpool woensdag 'solide' moet zijn. "En we moeten enorm hard werken, veel lopen. Het veld in het Camp Nou is erg groot, ik denk wel vijf of zes meter langer dan op Anfield. Het is veel, maar als voetballer droom je van zulke wedstrijden. Je wil tegen Barcelona spelen en het liefst met hen wedijveren. Ik denk dat we ertoe in staat zijn, maar we moeten het morgen laten zien."