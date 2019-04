Ronald Koeman tempert euforie: ‘Ik moet lachen om alle meningen’

Ajax neemt het dinsdagavond in Londen op tegen Tottenham Hotspur en Ronald Koeman beleeft goede herinneringen aan de Engelse hoofdstad. De oud-verdediger schoot Barcelona in 1992 namelijk op Wembley naar winst in de finale van de Europa Cup I tegen Sampdoria. Bijna drie decennia later staan de Amsterdammers ook voor een mogelijk historische wedstrijd, aangezien zij in het gloednieuwe stadion van Tottenham de basis voor het bereiken van de finale van het miljardenbal kunnen leggen.

De bondscoach van Oranje grijpt een onderhoud met de NOS echter aan om de euforie rondom Ajax wat te temperen. “Ik moet lachen om alle meningen, als je kijkt naar hoe we in een paar maanden tijd doorslaan naar de andere kant. Je hoort dat we Tottenham maar even gaan wegspelen. Ik kan je verzekeren dat Tottenham, ondanks de problemen die ze hebben, gewoon een heel sterk elftal op de been brengt. Het wordt een heftige strijd, maar wederom is Ajax niet kansloos.”

Voor Koeman is het treffen tussen Tottenham Hotspur en Ajax een typisch geval van fifty-fifty. “Wat is favoriet?”, vraagt hij zich hardop af. “Dat waren ze niet in voorgaande wedstrijden en toen hebben ze het wel bewezen. Ik heb twee keer eerder gezegd: het lijkt me heel moeilijk dat ze verder komen. Als ik dat nu weer zeg, staan ze misschien in de finale.”

Die eventuele finaleplaats komt voor een groot deel op het conto van Erik ten Hag, zo oordeelt Koeman. “Een trainer geeft leiding aan een elftal en bepaalt met zijn staf de tactiek en keuzes. Dat wordt soms belicht als het slecht gaat en te weinig belicht als het goed gaat. Ten Hag doet met zijn staf absoluut geweldig werk. Bij mij heeft hij nooit ter discussie gestaan, omdat ik weet dat hij een vakman is die het op zijn manier doet”, zo besluit de keuzeheer van het Nederlands elftal.