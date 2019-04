Van Gaal heeft voorkeur: ‘Tegen Barça maakt Ajax meer kans dan tegen hen’

Tottenham Hotspur verschijnt zonder Harry Kane en Heung-Min Son aan de aftrap van de thuiswedstrijd tegen Ajax. Een flinke meevaller, weet ook Louis van Gaal. De clubloze oefenmeester veroverde in 1995 de Champions League met de Amsterdamse club en kijkt bijna een kwart eeuw later met genoegen naar de huidige generatie Ajax-spelers.

Van Gaal kijkt op verzoek van de NOS naar het duel van dinsdagavond. Tegen Real Madrid en Juventus was Ajax duidelijk de underdog. Deze keer lijken de rollen omgedraaid. “Waar het om gaat, is of Ajax de nieuwe rol kan managen. In de vorige rondes konden ze zogenaamd niet winnen, nu gaat iedereen ervan uit dat ze winnen. Het gaat niet om onderschatting bij de spelers. Het gaat om de druk die ze moeten managen.”

De gewezen bondscoach van Oranje deelt een groot compliment uit aan Erik ten Hag, die eerder deze voetbaljaargang nog hevig onder vuur lag. Van de hevige kritiek op het spel van Ajax is echter nog maar weinig over. De successen in de Champions League spreken duidelijk in het voordeel van Ten Hag. “Ajax voetbalt geweldig en is de leukste club om naar te kijken in Europa”, zegt Van Gaal over zijn voormalig werkgever.

Voor de oud-bondscoach kan het een bijzondere finale worden. Van Gaal was in twee periodes namelijk ook verbonden aan Barcelona, in de andere halve finale tegenstander van Liverpool. Mocht het elftal van Ten Hag de eindstrijd bereiken, dan heeft hij een duidelijke voorkeur qua opponent. “In de finale maakt Ajax meer kans tegen Barcelona dan tegen Liverpool.”