United staat klaar om clausule van 120 miljoen te lichten

Celtic heeft een bod van vijf miljoen euro uitgebracht op Silas Wamangituka. De jonge aanvaller van Paris FC werd in de afgelopen weken ook genoemd bij Barcelona, Liverpool en Fiorentina. (Calciomercato)

Jordan Veretout lijkt aankomend seizoen de kleuren van Napoli te zullen verdedigen. I Partenopei hebben een akkoord bereikt met Fiorentina over een transfer van de middenvelder, die twintig miljoen euro kost. (Il Mattino)

De Gea kan op zijn beurt juist vertrekken naar Paris Saint-Germain. De Fransen zijn bereid om Manchester United honderd miljoen euro te bieden voor de doelman, die 520 duizend euro per week kan gaan verdienen. (Daily Star)

Pierre-Michel Lasogga gaat Hamburger SV aankomende zomer verlaten. De spits beschikt over een aflopend contract en die Rothosen zullen hem geen nieuwe aanbieding doen. (BILD)