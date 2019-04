‘Het zou vreselijk zijn als hij United verlaat en tot bloei komt bij Real’

Tottenham Hotspur zal de begeerde Christian Eriksen niet zomaar naar Manchester United of Real Madrid laten vertrekken. Dimitar Berbatov, tussen 2006 en 2008 speler van the Spurs, weet uit eigen ervaring hoe voorzitter Daniel Levy te werk gaat bij transferonderhandelingen. De bestuurder aast naar verluidt op een bedrag van 150 miljoen euro voor de middenvelder uit Denemarken.

“Het exacte bedrag is mij niet bekend, maar ik weet wel dat Levy het onderste uit de kan zal halen”, laat de Bulgaarse aanvaller weten in gesprek met AS. “Het is een geweldige zakenman met een neus voor slimme transferdeals.” Eriksen nadert het laatste jaar van zijn verbintenis in Noord-Londen en het ligt in de lijn der verwachtingen dat de halvefinalist in de Champions League aankomende zomer flink wil cashen.

Berbatov weet echter niet of het wel zo’n vaart zal lopen: “Eriksen zal misschien wel om zich heen kijken en zeggen: ‘Ik heb hier alles wat ik nodig heb, de club gaat de goede kant op, waarom blijf ik niet?’ En het kan zijn dat hij ervoor kiest om bij de club te blijven die net de Champions League heeft gewonnen.” Om dat te bereiken dient Tottenham in de halve finale van het miljardenbal af te rekenen met Ajax. Daarna wacht eventueel een confrontatie met Barcelona of Liverpool.

Berbatov speelde na zijn vertrek bij Tottenham Hotspur ook vier seizoenen voor Manchester United en volgt die club eveneens nog altijd op de voet. De 38-jarige spits sprak onlangs manager Ole Gunnar Solskjaer en hoopt vurig dat de Noorse coach ook volgend seizoen over de vaak bekritiseerde Paul Pogba beschikt. “De ladingen met kritiek kunnen een speler onzeker maken en hem doen verlangen naar een andere club. Het zou vreselijk zijn als hij Manchester United verlaat en vervolgens helemaal tot bloei komt bij Real Madrid. Ze moeten er dan ook alles aan doen om hem te behouden.”