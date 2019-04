‘Anders was ik vaste waarde bij Barça of tien jaar speler van Real geweest’

Kevin-Prince Boateng vierde vorige maand zijn 32e verjaardag en is dus in de herfst van zijn loopbaan aanbeland. De door Sassuolo aan Barcelona uitgeleende middenvelder diende mooie clubs als AC Milan, Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund, maar de Duitser van Ghanese afkomst had graag een nóg hoger niveau aangetikt op clubniveau.

De routinier uit Berlijn verklaart in een uitgebreid interview met Goal waarom dat gevoel bij hem leeft. “Ik had in de beginperiode van mijn carrière graag meer begeleiding gehad. Ik moest alles zelf uitzoeken als beginnende speler”, treurt de bankzitter van de Catalanen. “Daarnaast ontbrak het bij mij soms aan de juiste mentaliteit, anders was ik uitgegroeid tot basisspeler bij Barcelona of had ik tien jaar achtereen voor Real Madrid of Manchester United gespeeld.”

Boateng speelde echter nooit in Madrid of Manchester. De huurling droeg wél het shirt van AC Milan en heeft louter goede herinneringen aan de samenwerking met Zlatan Ibrahimovic. “Een geboren leider en een buitengewoon eerzuchtige speler. Als hij op de training een partijtje verloor, dan sprak hij gewoon vier dagen niet met je.”

Ibrahimovic heeft een bepaalde reputatie en boezemt ploeggenoten daarmee angst in. Boateng heeft daar echter nooit iets van gemerkt. “Toen ik voor de eerste keer in de kleedkamer van AC Milan verscheen, sprak hij mij op een fatsoenlijke manier aan. Toen dacht ik wel even: ‘wow, hij kent mijn naam’. Vanaf dat moment had ik een goede verstandhouding met Zlatan”, zo besluit de tijdelijk in Spanje opererende Boateng.