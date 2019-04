‘Internazionale vraagt om Moise Kean in potentiële ruildeal met Juventus’

Moise Kean beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak bij Juventus en dat is ook in Milaan niet onopgemerkt gebleven. Internazionale is zeer gecharmeerd van de kwaliteiten van de negentienjarige spits en hoopte eigenlijk volgend jaar toe te kunnen slaan als zijn contract in Turijn afloopt. De Corriere dello Sport weet dinsdag echter te melden dat het mogelijk aankomende zomer al van een verhuizing van Kean naar het Giuseppe Meazza kan komen.

Inter weet namelijk dat Juventus bijzonder geïnteresseerd is in Mauro Icardi, die een paar maanden geleden flink overhoop lag met de clubleiding en nu toch echt bezig lijkt aan zijn laatste weken in het blauwzwart. Als La Vecchia Signora aan komt kloppen in Milaan om naar Icardi te informeren, zullen Inter-directeuren Giuseppe Marotta en Piero Ausilio vragen of Kean in een deal betrokken kan worden.

De twee bestuurders zouden ook al met zaakwaarnemer Mino Raiola hebben gesproken om te polsen hoe Kean zelf tegen een overstap aan staat. Het is echter nog maar de vraag of Juve bereid is om afscheid te nemen van een van zijn grootste talenten, aangezien de club in de afgelopen weken bezig is geweest om zijn volgend jaar aflopende verbintenis te verlengen.

Icardi is overigens niet de enige speler van i Nerazzurri die in beeld is in het Allianz Stadium. De kersverse kampioen van Italië is ook op zoek naar versterkingen voor de defensie en Milan Skriniar geldt als een van de opties. De kans is dan ook aanwezig dat technisch directeur Fabio Paratici binnenkort gaat informeren hoe het met de beschikbaarheid van de Slowaakse stopper staat.