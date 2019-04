City wil Juve en Real aftroeven met bod van 70 miljoen

Jean Butez lijkt op weg naar de Belgische top. De doelman van Excel Moeskroen is in beeld bij Club Brugge en Standard Luik, die aankomende zomer mogelijk allebei op zoek moeten naar een nieuwe keeper. (Het Laatste Nieuws)

Ryan Fraser hoopt aankomende zomer een volgende stap in zijn loopbaan te kunnen maken. De aanvaller wil vertrekken bij Bournemouth en staat in de belangstelling van Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal. (Daily Mirror)