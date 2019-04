‘Ik denk dat Van Basten met alle plezier naar PEC - Groningen heeft gekeken’

PEC Zwolle boog maandag in de resterende 35 minuten van de thuiswedstrijd tegen FC Groningen een 1-2 achterstand om in een 3-2 zege. Het duel werd vorige week woensdag wegens onweer in de 56e minuut gestaakt, waarna besloten werd om de wedstrijd maandag uit te spelen. Dankzij treffers van Bram van Polen en Lennart Thy trok het team van Jaap Stam aan het langste eind. “Ik vond dit echt een mooi concept”, stelt Van Polen.

"Het is een keer iets nieuws en ik had er echt zin in. Het was 35 minuten lang een soort georganiseerde, complete chaos. Ik vond het echt mooi om te doen”, zei Van Polen in gesprek met FOX Sports. De captain van PEC Zwolle denkt dat Marco van Basten met plezier naar het duel zou hebben gekeken. De oud-aanvaller hield zich tussen 2016 en 2018 bij de FIFA bezig met innovatie en technische ontwikkeling.

“We gingen vol gas en ik denk dat Van Basten hier met alle plezier naar heeft gekeken. Hij is met het concept van dertig minuten zuivere speeltijd per helft gekomen. Ik vind dit wel een ideetje voor de toekomst.” Van Polen vond het ‘een soort mindgame’. “We hebben een iets langere warming-up gedaan, waardoor onze hartslag iets hoger was.”

Stam vond het lastig om zijn ploeg klaar te stomen voor de korte wedstrijd. “Het is niet makkelijk om in 35 minuten te doen wat je moet doen. We speelden tegen een goede ploeg, maar we hebben het bewerkstelligd. Mijn spelers hebben het fantastisch uitgevoerd." Door de overwinning is PEC veilig en staat men met 38 punten uit 32 wedstrijden op een twaalfde plaats.