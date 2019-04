‘Ajax-doelwit’ kan eerste prijs pakken tegen mogelijke nieuwe werkgever

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone wekelijks een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is gekomen. Met deze keer aandacht voor Daniel Crowley (21), een van de drijvende krachten achter het succesvolle seizoen van Willem II. De jonge Engelsman slaagde er niet in om door te breken bij Arsenal en is met de Tilburgers, na Go Ahead Eagles en SC Cambuur, alweer bezig aan zijn derde Nederlandse werkgever. Aankomende zondag kan hij in de finale van het toernooi om de TOTO KNVB Beker ten koste van Ajax de eerste grote prijs uit zijn loopbaan winnen.

Door Robin Bruggeman

Over jonge voetballers wordt vaak gesteld dat ‘wat goed is, snel komt’ en dat was in het geval van Crowley zeker zo. De middenvelder deed op twaalfjarige leeftijd al mee bij Aston Villa Onder-16 en in 2013 won hij als zestienjarige speler van het Onder-19-elftal van the Villans zelfs de prestigieuze NextGen Series. Crowley stond destijds op het veld met onder meer Jack Grealish, maar hij koos ervoor een ander pad te bewandelen dan de huidige sterspeler van de club uit Birmingham. Arsenal had de ontwikkeling van de jongeling namelijk al langer in de smiezen en in 2014 werd de spelmaker overgeheveld naar de jeugdopleiding van the Gunners, die na een gang naar een arbitragecommissie van de Engelse voetbalbond uiteindelijk een opleidingsvergoeding van ruim 240 duizend euro uitkeerden aan Villa voor het talent.

Crowley werd bij Arsenal binnengehaald als de ‘nieuwe Jack Wilshere’ en ook de ‘oude’ Wilshere zag in die tijd veel potentie in zijn nieuwe ploeggenoot. “Vertrouw me maar als ik zeg dat deze jongen echt een voetballer is, hij heeft een grote toekomst voor zich liggen”, tweette de huidige middenvelder van West Ham United vijf jaar geleden na de overstap van Crowley. De spelmaker tekende op zijn zeventiende verjaardag zijn eerste profcontract bij de Londenaren en maakte in de zomer van 2015, na indrukwekkende optredens namens de Onder-18 en Onder-21 van Arsenal, deel uit van de selectie van de hoofdmacht tijdens een trainingstournee door Singapore. Dat seizoen speelde hij ook een aantal maanden op huurbasis bij Barnsley, voordat er op instigatie van Arsenal een voortijdig einde werd gemaakt aan de huurovereenkomst. In het seizoen 2016/17 volgde een volgende uitleenbeurt aan Oxford United, maar dit keer was het de hurende club die besloot om eerder dan afgesproken de stekker uit de samenwerking te trekken. Crowley zou eigenlijk het hele voetbaljaar bij the U’s spelen, maar werd in december alweer door de in de League One uitkomende club teruggestuurd naar Londen.

Crowley speelde een paar jaar bij Arsenal, maar wist het nooit tot een officiële wedstrijd in de hoofdmacht te schoppen.

'Zijn professionaliteit laat hem soms in de steek'

De jongeling maakte zich tijdens zijn periode in Oxford al snel onmogelijk bij trainer Michael Appleton en het was de oefenmeester zelf die besloot om Crowley een halfjaar eerder terug te sturen: “Ik zal er geen minuut minder om slapen als Arsenal er problemen mee heeft dat Oxford verder wil. Wat wij altijd zijn geweest, en altijd zullen zijn, is enorm professioneel. Niets en niemand zal in de weg komen te staan van wat wij willen proberen te bereiken met onze teamcultuur. Er zijn een paar dingen die ik wil aanstippen wat betreft de dingen die hij op en naast het veld doet. Hij is een negentienjarige jongen met geweldige kwaliteiten, maar zijn professionaliteit laat hem soms in de steek. Hij heeft ook wat probleempjes gehad bij Arsenal en Barnsley, het is een enorme leercurve voor hem geweest. Soms moet je mensen terugzetten op hun plek”, liet Appleton dik twee jaar geleden optekenen door de BBC. Crowley zelf trok na zijn mislukte periode bij Oxford ook het boetekleed aan door te stellen dat hij zich beter wat nederiger op had kunnen stellen: “Als een team verliest is het het makkelijkst om de jongste speler ernaast te zetten. Dat gebeurt, maar ik weet ook dat het mijn eigen schuld is geweest. Ik zat fout.”

“Ik heb te veel dingen gezegd en dat deed ik op de verkeerde plekken. Ik weet dat ik mensen tegen me in het harnas kan jagen. Ik ben niet van plan om mijn hele persoonlijkheid te veranderen, zo ben ik nu eenmaal. Mijn mening moet gehoord worden. Maar ik weet ook dat dat iets is dat moet veranderen, anders kon ik geen carrière hebben. Ik heb veel over mezelf geleerd”, vertelde hij vorig jaar in gesprek met de Daily Mail. “Als ik er nu op terugkijk was ik mentaal gezien te jong voor die verhuurperiodes. Het had niets te maken met mijn kwaliteiten en het had ook niets te maken met dingen die zich buiten het veld afspeelden. Je kon me nooit betrappen op drinken of andere dingen waardoor ik in de problemen had kunnen komen. Ik dacht echter wel dat ik het zelf allemaal het beste wist. Ik zei altijd wat er op mijn hart lag, ik zei wat ik dacht en als ik er nu op terugkijk koos ik niet altijd de juiste momenten om me uit te spreken”, voegde hij bovendien toe tegenover The Herald. Crowley werkte vlak na zijn terugkeer uit Oxford een proefperiode af bij Go Ahead Eagles en de Deventenaren waren zo onder de indruk dat zij hem de rest van het seizoen huurden van Arsenal. De middenvelder kon degradatie van Go Ahead niet afwenden, maar maakte met twee goals en twee assists in zestien optredens toch een prima indruk in de Eredivisie.

Willem II twijfelde bijna twee jaar geleden dan ook niet toen het de kans kreeg om Crowley over te nemen van Arsenal en de Tilburgers leken met de Engelsman een goede speler voor de toekomst binnen te hebben gehaald. De middenvelder kwam in twee van zijn eerste drie wedstrijden onder trainer Erwin van de Looi nog ruim een uur in actie, maar verdween daarna al snel naar de achtergrond. Crowley moest zich tevredenstellen met invalbeurten van enkele minuten hier en daar en besloot begin vorig jaar uit frustratie omdat Van de Looi ‘het niet in hem zag zitten’ vlak voor het sluiten van de winterse transferperiode op huurbasis naar Cambuur te vertrekken. Om deze stap mogelijk te maken moest hij financieel wel flink inleveren, zo vertelde hij eerder dit seizoen aan The Telegraph: “Ik heb geld genoeg, voetbal is wat me gelukkig maakt. Ik word gek als ik op de bank moet zitten, dat kan ik niet. Dit was de enige manier waarop ik uitgeleend kon worden. Het was niet wat ik wilde en ik wist ook dat ik beter was dan het niveau van die competitie, maar zo was het nou eenmaal. De enige reden waarom ik daar zat, was ikzelf en ik was ook de enige die er wat aan kon veranderen.”

Crowley liet zich vorig seizoen vanwege een gebrek aan speeltijd uitlenen aan SC Cambuur.

Terugkeer

Met Adrie Koster verscheen er afgelopen zomer een nieuw gezicht voor de selectie van de Tilburgers en Crowley had weinig tijd nodig om het vertrouwen van de ervaren oefenmeester te winnen. De middenvelder kwam dit seizoen in alle 32 wedstrijden die Willem II in de Eredivisie speelde in actie en betaalde het vertrouwen van Koster vooralsnog terug door 5 doelpunten te maken en 7 assists af te leveren. In de TOTO KNVB Beker scoorde hij bovendien nog eenmaal en was hij ook goed voor vier assists. Zijn keuze om zich definitief in Nederland te vestigen lijkt uiteindelijk dan ook goed uit te pakken: “Dat is goed geweest voor mezelf en ook voor mijn carrière. Ik denk dat ik te onvolwassen was toen ik in Engeland werd uitgeleend, je leeft en je leert ervan. Ik speelde toen ik vijftien was al Onder-23-voetbal bij Aston Villa en toen ik achttien was deed ik dat nog steeds. Je moet echter door, je moet ervaring opdoen in het eerste en echt voetbal spelen. We trekken hier veel publiek en ik vind het geweldig om voor hen te kunnen spelen. Ik bloei op van grote menigten. Toen ik in Engeland Onder-23-voetbal speelde, deed ik dat voor vijftig man, daarom is het extra mooi om onze thuiswedstrijden voor elfduizend supporters te kunnen spelen. Ik sta nog tot 2020 onder contract bij Willem II en ik heb het hier goed naar mijn zin. Ik wil op een gegeven moment wel terug naar Engeland, dat is altijd het plan geweest, maar ik ben hier nu gelukkig”, vertelde hij onlangs aan The Herald.

Voor Crowley, die vanwege zijn grootouders naast Engeland ook voor Ierland uit mag komen en een interlandcarrière namens dat land ambieert, komt zijn goede seizoen in dienst van de Tricolores nu als een bevestiging van wat hij zelf eigenlijk altijd al wist: “Ik heb altijd geweten hoe goed ik was. Stel je eens voor dat je je potentie niet waarmaakt en daar de rest van je leven mee moet zien te leven, dat kon ik niet. Als ik niet zo goed was geweest als ik dacht, had ik het opgegeven. Alleen al vanwege het ergens anders wonen en vanwege alle shit die ik heb meegemaakt, de constante aanvaringen met trainers. Waarom zou ik vanwege andere mensen moeten stoppen? Dan zou ik mezelf alleen maar teleurstellen. Ik denk dat ik een van de beste nummers tien van de wereld zou kunnen worden”, sprak hij vol zelfvertrouwen tegenover The Telegraph. Zijn periode op de Nederlandse velden heeft hem bovendien ook op voetballend gebied veranderd: “Ik dacht eerder alleen maar aan mezelf en wat ik kon doen om mijn spel er goed uit te laten zien, maar nu doe ik alleen maar wat het beste is voor het team. Of dat nou een of twee keer raken is, of juist met de bal dribbelen. Hiervoor probeerde ik alleen maar om die killer pass te geven of drie of vier spelers voorbij te gaan.”

Crowley ging in februari op de schouders na het bereiken van de bekerfinale.

Bekerfinale

Willem II heeft naast de prima prestaties in de Eredivisie bovendien nog uitzicht op een hoofdprijs, daar het zich eind februari in een ware thriller ten koste van AZ wist te plaatsen voor de bekerfinale. Ajax is zondag in De Kuip de tegenstander van de Tilburgers en Crowley kan in het geval van winst op de Amsterdammers na de NextGen Series zijn eerste grote trofee in zijn prijzenkast bijzetten. De jongeling gaat er echter van uit het een lastige opgave zal worden om de eindstrijd als winnaar af te sluiten: “Ik weet niet wat ik kan verwachten, want dit wordt mijn eerste finale. Maar we moeten er sowieso alles aan doen om te winnen. Hoe we Ajax gaan afstoppen? Kill them. We moeten ervoor zorgen dat het geen voetbalwedstrijd wordt. Dat klinkt misschien gek, omdat we voetballen. Maar als we het spel en het ritme van Ajax kunnen doorbreken, dan kunnen we winnen. Alles mag in de finale, behalve vijf rode kaarten pakken”, blikte hij maandag met een glimlach vooruit in gesprek met Omroep Brabant. De wedstrijd tegen Ajax kan bovendien om nog een reden pikant worden, aangezien de halvefinalist van de Champions League in de afgelopen weken in verband werd gebracht met de zomerse komst van Crowley.

Net als Feyenoord en PSV heeft Ajax de verrichtingen van de middenvelder de afgelopen tijd nauwlettend in de gaten gehouden, zo bevestigde Crowley zelf onlangs tegenover VTBL: “Ze zijn geïnteresseerd en ze komen kijken. Welke clubs? De drie waar jij het net over had. Ik ben een goede voetballer. Ik weet niet of ze alleen voor mij komen kijken. We zullen zien.” Een transfer naar een club uit de traditionele top drie zal voor Crowley een verdere bevestiging van zijn kwaliteiten zijn en een dergelijke overstap brengt hem mogelijk dichter bij zijn grote einddoel. De spelmaker hoopt in de toekomst namelijk in de Premier League te kunnen spelen, met een terugkeer bij Arsenal, om te laten zien dat de club in het verleden ‘mis’ zat, als een van zijn voornaamste doelen. Dat hij aan de overkant van de Noordzee wat van de radar is verdwenen in de afgelopen jaren beschouwt hij dan ook niet als een onoverkomelijk probleem: “Mensen vergeten soms dat ik nog steeds jong ben. Ik ben 21 jaar en er zijn veel spelers die een andere weg hebben bewandeld in hun loopbaan. Mensen denken dat als je op je 21e niet in de Premier League speelt, je gefaald hebt. Ik kijk echter naar spelers als Harry Kane, die vaak is uitgeleend, die op de bank heeft gezeten, die uiteindelijk de kans heeft gekregen en hem ook gegrepen heeft. En ik weet ook dat zodra ik mijn kans krijg in de top, ik hem zal pakken”, was hij duidelijk tegenover The Herald.