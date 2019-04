Mounir El Hamdaoui waarschuwt Ajax: ‘Ze moeten kort op hem zitten’

Mounir El Hamdaoui speelde in zijn carrière zowel voor Ajax als voor Tottenham Hotspur. Als hij beide clubs vergelijkt voorafgaand aan de halve finales van de Champions League, denkt hij dat de Amsterdammers licht in het voordeel zijn. “Het kan beide kanten opgaan, maar ik geef de voorkeur aan Ajax. Ik vind de manier waarop Ajax speelt leuker om naar te kijken, helemaal omdat Tottenham zonder Harry Kane en Heung-min Son speelt. Ajax speelt gewoon lekker vrijuit en frivool voetbal. Ik denk dat Ajax gaat winnen.”

Door Peter van Drunen

El Hamdaoui tekende in 2005 een contract voor vier jaar bij Tottenham Hotspur. “Daar ontmoette ik ook Ricardo Moniz”, zegt hij terwijl hij naar zijn huidige trainer bij Excelsior gebaart. “Ja, er daar ging een wereld voor me open. Er werd heel anders getraind en gevoetbald bij Tottenham. Ik heb er een mooie en leerzame tijd gehad”, vervolgt de Nederlandse Marokkaan die uiteindelijk geen speelminuten maakte in de Premier League. Vijf jaar later kwam El Hamdaoui bij Ajax te spelen. “Ik heb veel mooie herinneringen aan die tijd. Het kampioenschap was geweldig, maar het mooiste vond ik dat we na een na een paar jaar afwezigheid de Champions League bereikten.”

In bovenstaande video spreekt voormalig Ajax- en Tottenham-speler Mounir El Hamdaoui zijn respect uit voor Erik ten Hag. Ook waarschuwt hij de Amsterdammers voor de creativiteit van Christian Eriksen.

De vijftienvoudig Marokkaans international speelde in zijn tijd bij Ajax met Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Christian Eriksen. Het drietal ging later naar Tottenham. “Ajax moet vooral oppassen voor de creativiteit van Eriksen. Die trapt zo makkelijk met links en rechts en geeft net zo makkelijk een assist. Ze moeten kort op hem zitten als hij aan de bal is.”