‘Ajax kan bedrag van 65 à 70 miljoen euro tegemoetzien’

Matthijs de Ligt maakt zeer waarschijnlijk de overstap van Ajax naar Barcelona, zo verzekerde Catalunya Rádio in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens de laatste berichten uit Catalonië zal de transfer van de verdediger na de dubbele ontmoeting tussen Ajax en Tottenham Hotspur afgerond worden, al ligt het voor de hand dat pas na het laatste officiële duel van de Amsterdammers duidelijk wordt waar hij heen gaat.

Catalunya Rádio claimt dat met de transfer van De Ligt een vast bedrag van 65 à 70 miljoen euro gemoeid is, exclusief variabele bonussen. Het gerucht dat de negentienjarige Oranje-international naar de kersverse kampioen van Spanje zal verkassen, gonst al een tijdje. Enkele weken geleden werd gesuggereerd dat Barcelona een formeel contractvoorstel tot medio 2024 naar De Ligt en diens zaakwaarnemer Mino Raiola zou sturen.

De cijfers in het voorstel zijn vergelijkbaar met de toekomstige inkomsten van Frenkie de Jong in het Camp Nou: tien miljoen euro per jaar, en zes miljoen euro aan variabele bonussen. De Ligt zou zelf welwillend staan tegenover een transfer naar Barcelona, indien de clubs tot een vergelijk komen. Dat laatste lijkt geen enkel probleem, daar de Catalanen een fors bedrag willen overmaken voor het nog twee jaar doorlopende contract.

“Matthijs de Ligt? Ik weet niet wat hij zal doen”, zo verzekerde Josep Maria Bartomeu, voorzitter van Barcelona, onlangs. “We hebben een zeer goede relatie met Ajax. Het lijkt erop dat hij op de markt is. We praten met de technische afdeling. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kijken we hoe of wat. Zijn spel past bij Barcelona en ja, ik vind het een goede speler. Ajax is een club die spelers opleidt en vervolgens verkoopt.”