Ruud Gullit twijfelt over voordeel van Ajax: ‘Dat kan ze ook overkomen'

Ruud Gullit zet zijn geld op Ajax in de dubbele confrontatie tussen Tottenham Hotspur en het team van Erik ten Hag in de halve finale van de Champions League. Ofschoon de Londense club belangrijke spelers als Harry Kane en Heung-min Son moet missen, waarschuwt de oud-voetballer ervoor dat Tottenham voor Ajax een ander verhaal wordt dan Real Madrid en Juventus. “De Engelsen zullen de kracht van Ajax niet onderschatten.”

“Het is zoals José Mourinho eerder zei: Real Madrid en Juventus wisten niet hoe ze Ajax moesten bespelen, omdat ze geen rekening hielden met Ajax”, vertelt Gullit dinsdag in zijn column in De Telegraaf. Hij wijst erop dat Tottenham tweemaal tegen Manchester City heeft bewezen hoe je moet spelen tegen een team dat 4-3-3 speelt. “Mauricio Pochettino weet wat hij kan verwachten van Ajax.”

“Door het ontbreken van enkele topspelers als Kane, Son, Erik Lamela, Serge Aurier, Harry Winks en misschien Moussa Sissoko lijkt Ajax op papier favoriet”, erkent Gullit. “Voetballend is Ajax geweldig, maar hoe gaat de ploeg om met een tegenstander die zich tactisch instelt op Ajax.” Gullit verwacht dat Tottenham soms hoog druk zul zal zetten en niet ervoor terug zal deinzen om de lange bal te hanteren en het middenveld over te slaan.

“Daartegen zullen Erik ten Hag en zijn spelers zich moeten wapenen.” Gullit vraagt zich tot slot af of het een voordeel is dat Ajax afgelopen weekeinde niet hoefde te spelen, zeker als je als team goed presteert en in een flow verkeert. “Kijk wat sommige bondscoaches overkomt. Ze plaatsen zich snel voor de tweede ronde op een groot toernooi, geven het halve elftal of soms een heel elftal rust en blijken daarna in de volgende ronde het momentum kwijt te zijn. Zoiets kan Ajax ook overkomen.”