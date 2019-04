Virgil van Dijk erkent: ‘Ja, ik denk dat hij de beste voetballer ter wereld is’

Liverpool zal een van de beste teams ter wereld, Barcelona, moeten verslaan om over een maand in de finale van de Champions League te staan. In de dubbele confrontatie in het Camp Nou en op Anfield is dan ook een belangrijke rol voor Virgil van Dijk weggelegd. De verdediger heeft veel vertrouwen in het neutraliseren van Lionel Messi, daar de tweede opeenvolgende halve finale van Liverpool in de Champions League kenmerkend is voor de opmars van de club.

Messi scoorde twaalfmaal in de laatste elf officiële duels van Barcelona en is dan ook het grootste gevaar voor de Engelsen, woensdagavond in het Camp Nou. “Ja, ik denk dat hij de beste speler ter wereld is”, vertelt de verdediger annex Oranje-international van Liverpool. “Maar je ziet hoe wij spelen en hoe wij verdedigen. We verdedigen niet één tegen één. We verdedigen met zijn allen en we vallen met zijn allen aan. We zullen zien. We zijn er klaar voor.”

“Ja, we staan in de halve finale tegen Barcelona en ja, we staan tegenover de beste speler ter wereld. Maar het gaat niet alleen om hem”, benadrukte Van Dijk, die zondagavond door de Engelse spelersvakbond werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar. “Het complete elftal van Barcelona barst van de kwaliteit. We zullen ons goed voorbereiden en wij hebben natuurlijk ook een zeer goed team. We kunnen tegen Barcelona een resultaat neerzetten.”

“Het is niet dat we op vakantie naar Barcelona gaan.” Onder leiding van Jürgen Klopp plaatste Liverpool zich immers voor elke finale van de Europese competitie waaraan werd deelgenomen. “Ik kijk naar onze kwaliteiten, de spelers in de selectie, de technische staf en de manier waarop we voetballen. Het is geen verrassing dat we in de halve finale staan, maar je moet het wel doen en we moeten het woensdag doen. Het zal ongelooflijk zwaar worden, het is een van de beste teams ter wereld. Maar er kan van alles gebeuren.” Het duel in Barcelona staat onder leiding van een landgenoot, Björn Kuipers.