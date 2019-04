Rafael van der Vaart verbaast zich in Londen: ‘Dat is wel gek, niet?’

Voor Rafael van der Vaart is de dubbele confrontatie tussen Tottenham Hotspur en Ajax in de halve finales van de Champions League een wedstrijd tussen twee van zijn ex-werkgevers. De voormalig middenvelder kan niet kiezen tussen de twee clubs en vindt het in ieder geval grappig dat Ajax opeens als de favoriet wordt gezien om de halve finales te overleven en over een maand in de eindstrijd in het Wanda Metropolitano te staan.

“Een paar maanden geleden was Ajax totaal geen favoriet”, vertelde Van der Vaart in gesprek met FOX Sports, vanuit het Tottenham Hotspur Stadion. “Ze winnen van Real Madrid en Juventus, terecht, en in een keer ben je favoriet tegen Tottenham. Dat is wel gek, niet? Tottenham was jarenlang de nummer drie, vier van Engeland.” Van der Vaart verwacht dat de Londenaren er dinsdagavond ‘een echte Engelse wedstrijd’ van gaan maken. “Het wordt heel lastig voor Ajax.”

“Die trainer ken ik een beetje, dat is gewoon een slimme vent”, verwijst Van der Vaart naar Mauricio Pochettino. “Die weet gewoon hoe ze tegen Ajax moeten spelen. Voetballend zal Ajax misschien wel beter zijn, maar dan moet je het wat meer lang spelen, wat meer tweede ballen. Daarmee hopen ze het verschil te maken. Zeker in dit stadion, met het publiek erachter. Of beter gezegd, daarmee moeten ze het verschil maken.”

Wie ook de finale bereikt, Van der Vaart geniet als romanticus van dit soort wedstrijden. “Voetbal wint weer tegenwoordig. Dat is toch heerlijk of niet? Niet meer dat groot, sterk, vliegen, rennen, hollen. Bij Tottenham heb je er daar nog een paar van, maar bij Ajax zijn het allemaal kleine en jonge spelers. Onbevangen. Dat is toch heerlijk om naar te kijken.”