Jubileum Neres en Winona, Jozy Altidore op de knieën voor toptennister

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Kennen we Jozy Altidore nog? De Amerikaanse spits speelde tussen 2011 en 2013 twee seizoenen voor AZ en mislukte daarna in Engeland. Hij speelt tegenwoordig in de Major League Soccer voor Toronto en heeft ook in de liefde het geluk gevonden. Altidore gaat namelijk trouwen met toptennister Sloane Stephens, zo maakten beiden maandag bekend via Instagram.

Ook David Neres is smoorverliefd. De aanvaller van Ajax vierde onlangs een jubileum met zijn vriendin Kira Winona: de twee zijn sinds eind vorige week precies een jaar samen (swipe naar rechts!).

Royton Drenthe is met Sparta Rotterdam nog volop in de strijd om promotie naar de Eredivisie. Afgelopen weekend reisde de flamboyante linkspoot af naar Monaco voor een fameus pokertoernooi.

Ook Francesco Totti was afgelopen weekend in het Franse prinsdom. Het clubicoon van AS Roma vierde daar namelijk de verjaardag van zijn vrouw Ilary Blasi. Een gezamenlijke foto deelde het koppel niet, maar het moge duidelijk zijn dat zij op hetzelfde balkon vetoefden.

Er was kennelijk voldoende te beleven in Monaco, want ook Houssem Aouar, ploeggenoot van Memphis Depay bij Olymique Lyon, spendeerde er zijn vrije dagen.

Cesc Fàbregas was er ook, maar dat was in zijn geval een minder grote verrassing: de Spaanse middenvelder speelt sinds afgelopen januari voor AS Monaco (swipe naar rechts!).

Wat Karim Rekik met onderstaande foto precies duidelijk wil maken is niet bekend, maar de verdediger van Hertha BSC vervoert zichzelf ogenschijnlijk naar tevredenheid.

PSV'er Steven Bergwijn liet zich fotograferen op iets dat veel wegheeft van een kookeiland.

Vinícius Júnior, het Braziliaanse wonderkind van Real Madrid, was onlangs in Milaan op bezoek bij landgenoot en AC Milan-ster Lucas Paquetá.

Barcelona-speler Sergi Roberto is een gamer. De rechtsback annex middenvelder is een fervent Fortnite-speler en deelde maandag zijn gebruikersnaam met het internet: SergiRoberto20.