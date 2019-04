‘Eerste buitenlandse optie dient zich aan voor Giovanni van Bronckhorst’

Giovanni van Bronckhorst wordt mogelijk de nieuwe trainer van Club Brugge, zo meldt Sport/Voetbalmagazine maandag. De naam van de trainer van Feyenoord zou al enige tijd circuleren 'in makelaarskringen'. Van Bronckhorst neemt na dit seizoen afscheid van Rotterdam en tot dusver werd hij nog niet serieus in verband gebracht met een nieuwe club.

Zondag was Martin van Geel, de technisch directeur van Feyenoord, aanwezig bij de wedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht (1-0) in het Jan Breydelstadion. Sport/Voetbalmagazine suggereert een verband met de toekomst van Van Bronckhorst, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. De oefenmeester heeft immers een aflopend contract bij Feyenoord en dus hoeft Club Brugge niet met de Eredivisionist te onderhandelen.

Op dit moment is Ivan Leko de trainer van Club. De Kroaat staat sinds de zomer van 2017 aan het roer in Brugge en loodste de club vorig seizoen naar de landstitel. Momenteel staat Club tweede in de play-offs, met zes punten achterstand op koploper Racing Genk. De kans bestaat dat Leko bezig is aan zijn laatste weken bij Club daar hij beschikt over een aflopend contract.

In dat geval zou Van Bronckhorst in beeld kunnen komen. "Een goede people manager met een internationaal profiel, qua DNA exact wat Club twee jaar geleden zocht. En vond bij Leko", aldus het Belgische sportblad. "Er is al een behoorlijke Nederlandse kolonie in Brugge, er kan er nog wel eentje bij." Stefano Denswil, Ruud Vormer, Arnaut Danjuma Groeneveld en Sofyan Amrabat spelen voor Club; laatstgenoemde werkte bij Feyenoord samen met Van Bronckhorst.