Tegenvaller voor Tottenham: middenvelder mist ook tweede duel met Ajax

Harry Winks heeft een liesoperatie ondergaan en mist hierdoor ook de returnwedstrijd van Tottenham Hotspur met Ajax in de halve finale van de Champions League. De tweede ontmoeting is op 8 mei in de Johan Cruijff ArenA. Tevens moet hij de competitiewedstrijden van the Spurs tegen Bournemouth en Everton aan zich voorbij laten gaan.

“Hij is vandaag (maandag, red.) onder het mes gegaan”, stelt Tottenham Hotspur in een verklaring via de officiële kanalen. “De international van Engeland wordt tijdens het hersteltraject intensief begeleid door de medische staf van onze club.” Het is nog niet bekend wanneer Winks weer kan aansluiten bij de selectie van Mauricio Pochettino.

Winks liep de blessure op in de eerste wedstrijd tegen Manchester City in de kwartfinale van het miljardenbal en moest toen noodgedwongen naar de kant. De zelfopgeleide middenvelder van de Londense formatie mist ook de halve finale van Engeland tegen het Nederlands elftal in de Nations League. Beide ploegen treffen elkaar op 6 juni in Portugal.

Pochettino beschikt in de thuiswedstrijd tegen Ajax mogelijk ook niet over Jan Vertonghen en Moussa Sissoko. Voor Vertonghen is een dijbeenblessure mogelijk spelbreker. Sissoko heeft een liesblessure opgelopen. Beide spelers trainden maandag mee met de hoofdmacht van Tottenham Hotspur en horen dinsdag of ze fit genoeg zijn om aan de aftrap te verschijnen. Winks krijgt op de tribune gezelschap van Harry Kane, Erik Lamela en Serge Aurier, die ook met blessures kampen, terwijl Heung-Min Son geschorst is.