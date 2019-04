Deal tussen Barcelona en Arsenal mondt uit in totaal van 95 speelminuten

Denis Suárez komt dit seizoen niet meer in actie. De aanvallende middenvelder wordt geteisterd door een liesblessure en heeft besloten zich volledig op zijn herstel te richten. Dat valt niet te combineren met een snelle rentree, zo laat hij weten in een statement op Twitter. Het betekent vermoedelijk dat Suárez zijn laatste wedstrijd voor Arsenal heeft gespeeld, want hij wordt tot het eind van het seizoen gehuurd van Barcelona. Wel hebben the Gunners nog een optie tot koop.

De 25-jarige Spanjaard werd op deadline day in januari aangetrokken om trainer Unai Emery meer opties op het middenveld te geven. Suárez en de oefenmeester werkten eerder al samen bij Sevilla en spraken het vertrouwen uit in een succesvolle hereniging, maar die bleef uit. Suárez kwam tot slechts 95 minuten voor Arsenal, verdeeld over 6 officiële wedstrijden. Een basisplek kreeg hij nooit sinds zijn komst.

Het ging voor Suárez mis in de zestiende finales van de Europa League tegen BATE Borisov, zo schrijft hij in zijn statement. "Door problemen met mijn lies heb ik het moeilijk gehad sinds de wedstrijd tegen BATE in februari. Nu hebben die problemen ervoor gezorgd dat ik niet meer kan trainen. Na meerdere gesprekken met artsen is besloten dat ik het niet meer moet forceren. Ik ben begonnen aan een herstelperiode die niet te combineren is met het spelen van wedstrijden."

Het doet Suárez pijn dat zijn overstap naar Engeland is uitgemond in een mislukking. 'Het spijt me dat het resultaat is uitgebleven na alle moeite die erin is gestopt om mij naar Arsenal te halen. Je kunt je niet voorstellen hoe boos ik daarover ben, maar mijn gezondheid komt op de eerste plek. Ik wil deze grote club bedanken voor het getoonde vertrouwen, ook al is het niet gelopen zoals we ons hadden voorgesteld." Bij Barcelona loopt het contract van de enkelvoudig Spaans international door tot medio 2021. Arsenal heeft een optie tot koop van twintig miljoen euro plus een bedrag aan variabelen.