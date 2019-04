Kuyt koerst af op titel met Feyenoord na spectaculaire ‘mini-Klassieker’

De 'mini-Klassieker' tussen Feyenoord en Ajax Onder-19 is maandag een prooi geworden voor de Rotterdammers. Op Varkenoord werd het 5-3, waardoor Feyenoord een grote stap naar de landstitel zette. Feyenoord staat dankzij de overwinning bovenaan in de Eredivisie Onder-19, met een punt meer dan Ajax. De ploeg van Dirk Kuyt heeft nog drie wedstrijden voor de boeg, terwijl Ajax nog maar twee keer aantreedt.

Van de basisspelers van Feyenoord hadden Lutsharel Geertruida, Orkun Kökcü en Cheick Touré hun debuut voor de hoofdmacht al gemaakt. Bij de bezoekers gold dat voor geen enkele speler, al heeft de vijftienjarige Naci Ünüvar wel naam gemaakt in de jeugdopleiding. De wedstrijd begon goed voor Feyenoord: na iets meer dan twintig minuten bracht aanvoerder Ramon Hendriks de ploeg op voorsprong na een corner. Het duurde niet lang voordat het aanvallend opererende Ajax langszij kwam: Sontje Hansen krulde de bal fraai binnen.

Ajax leek de wedstrijd daarna naar zich toe te trekken. De ploeg van trainer John Heitinga was sterker dan Feyenoord en drukte dat uit in de score, want Kenneth Taylor maakte er voor rust nog 1-2 van na goed voorbereidend werk van Jurriën Timber. In de tweede helft werd Ajax echter slordiger en nam de dreiging van Feyenoord toe. Het resulteerde na 56 minuten in de gelijkmaker: Achraf El Bouchataoui kreeg de bal gelukkig voor de voeten in het strafschopgebied en twijfelde geen moment om het optimale uit de mogelijkheid te halen.

Het was daarna Feyenoord dat de klok sloeg. Naoufal Bannis zorgde met een hakbal bij de tweede paal voor de 3-2, waarna een afstandsschot van El Bouchataoui de 4-2 betekende. Doelman Issam El Maach zag er bij dat schot niet goed uit. Ajax werd nog zeer gevaarlijk toen Hansen de bal op de paal schoot, maar niet veel later werd duidelijk dat een comeback een utopie was. Quilindschy Hartman krulde een fraaie trap prachtig in de kruising en zorgde daarmee voor de beslissing, al was het laatste woord aan Neraysho Kasanwirjo van Ajax.