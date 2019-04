Nachtmerrie Manchester United-verdediger komt uit: streep door Afrika Cup

Eric Bailly viel zondagmiddag geblesseerd uit in de thuiswedstrijd tegen Chelsea en Manchester United komt een dag later met slecht nieuws over de aard van de kwetsuur. De verdediger heeft een knieblessure opgelopen en komt dit seizoen niet meer in actie voor the Mancunians en mist tot overmaat van ramp de Afrika Cup van aankomende zomer.

Het prestigieuze eindtoernooi vindt dit jaar plaats in Egypte en begint op 21 juni. De finale staat gepland voor 19 juli. Bailly is normaal gesproken een vaste waarde in de verdedigingslinie van Ivoorkust, in de groepsfase tegenstander van Marokko, Zuid-Afrika en Namibië. Door de blessureperikelen is meespelen echter geen optie voor de Afrikaanse mandekker.

De blessure van Bailly bezorgt Ole Gunnar Solksjaer de nodige kopzorgen, want Chris Smalling en Phil Jones zijn ook verre van fit. Het duo was dan ook niet van de partij in het thuisduel met Chelsea. Solksjaer heeft wat betreft centrale verdedigers momenteel alleen de beschikking over Victor Lindelöf en Marcos Rojo en moet dus puzzelen in aanloop naar de wedstrijden tegen Huddersfield Town en Cardiff City.