Willem II weet na drieënhalve maand genoeg en licht optie: ‘Ik ben erg blij’

Vangelis Pavlidis mag zich definitief speler van Willem II noemen. De Tilburgers maken maandagmiddag namelijk via de officiële kanalen bekend dat de optie in het contract van de Griek is gelicht. Pavlidis werd in eerste instantie gehuurd van het Duitse VfL Bochum en heeft nu een contract tot medio 2022 getekend bij de Tricolores.

Pavlidis maakte halverwege januari de overstap naar de Eredivisie en heeft sindsdien een prima indruk achtergelaten bij Willem II. In veertien wedstrijden kwam hij tot vier doelpunten en vijf assists en aankomende zondag kan het talent ten koste van Ajax de TOTO KNVB Beker op zijn naam schrijven.

Pavlidis zelf is opgetogen over zijn nieuwe deal: “Ik ben erg blij met deze contractverlenging. Door deze staf en spelersgroep voel ik me al vanaf dag één erg welkom en op mijn gemak bij Willem II. Ik hoop dat we in de komende wedstrijden onze doelen voor dit seizoen gaan halen en we uiteindelijk Europees voetbal bereiken!”

Ook technisch directeur Joris Mathijsen is te spreken over de verrichtingen van de aanvaller: “Vangelis heeft in zijn eerste maanden een goede indruk achtergelaten. Hij is pas negentien jaar, maar heeft in korte tijd laten zien zijn draai hier gevonden te hebben. Vangelis wil zich hier graag blijven ontwikkelen en we zijn blij een talent als hem voor langere tijd aan ons te kunnen binden.”