André Onana: ‘Dat is echt geen doel op zich, maar het zou wel fantastisch zijn’

Bij winst op Tottenham Hotspur staat Ajax voor het eerst sinds 1996 weer in de finale van de Champions League. Voor André Onana is de eindstrijd nog ver weg. “Maar als je Real Madrid en Juventus hebt verslagen, ben je voor niemand bang”, benadrukt de doelman uit Kameroen in een onderhoud met persbureau AFP.

De sluitpost van Ajax heeft gehoord over de ‘treble’ van 1972 en weet dat een dergelijk kunststukje bijna vijftig jaar later opnieuw mogelijk is. “Dat is echt geen doel op zich, maar het zou wel fantastisch zijn. Zeker ook omdat een deel van deze selectie uit elkaar valt komende zomer. Lukt het winnen van die drie prijzen, dan zou dat iets ongelooflijks zijn.”

Ploeggenoot Lasse Schöne prijst het werk achter de schermen van directeur spelerszaken Marc Overmars. “Ajax heeft durven te investeren”, verwijst de Deense middenvelder in gesprek met het Algemeen Dagblad naar het binnenhalen van Daley Blind en Dusan Tadic afgelopen zomer. “We zijn bij elkaar gekomen. En nu voelen we dat we ook de finale kunnen halen.”

Schöne beseft dagelijks hoe uniek de huidige situatie bij Ajax is. “Het is bijna mei en we hebben nog kans op drie prijzen. Nu moeten we ook zo veel mogelijk winnen. Twee jaar geleden haalden we de finale van de Europa League, maar stonden we aan het einde van het seizoen met lege handen. Dat voelde toch niet goed.”