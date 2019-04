Wenger waarschuwt Manchester United: ‘Ze vissen allemaal in dezelfde vijver’

Arsène Wenger was tussen 1996 en 2018 manager van Arsenal en weet als geen ander hoe het is om een topclub te trainen. De clubloze oefenmeester uit Frankrijk kan zich dan ook heel goed verplaatsen in de netelige situatie van Ole Gunnar Solskjaer, die het na een fantastische start steeds moeilijker lijkt te hebben bij Manchester United.

Solksjaer wil aankomende zomer flink wat geld spenderen om zijn selectie te versterken. Wenger waarschuwt in gesprek met beIN Sports voor de gevaren die op de loer liggen. “Ze (Manchester United, red.) geven altijd veel geld uit, mede omdat ze altijd over een groot budget beschikken. Maar dat maakt de uitdaging er niet makkelijker op.”

Wenger weet dat Manchester United hevige concurrent ondervindt van clubs als Real Madrid, Bayern München en Paris Saint-Germain als het gaat om het aantrekken van spelers. “Ze vissen allemaal in dezelfde vijver. Er gaat meer geld om dan dat er goede spelers beschikbaar zijn en dat gaat voor al die clubs problemen opleveren”, zo voorspelt de ex-trainer van the Gunners.

The Mancunians slaagden er zondag niet in om op gelijke hoogte te komen met nummer vier Chelsea. Het onderlinge duel op Old Trafford eindigde onbeslist (1-1). De huidige nummer zes van de Premier League staat in het restant van de competitie nog tegenover het reeds gedegradeerde Huddersfield Town (uit) en Cardiff City (thuis).