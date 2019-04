Kerk over ‘beste coach’ Ten Hag: ‘In de bus terug zat hij al beelden te kijken’

Gyrano Kerk is bezig aan zijn derde seizoen in het eerste elftal van FC Utrecht. De 23-jarige aanvaller staat dit seizoen op 8 doelpunten en 7 assists in de Eredivisie en heeft daarmee de stijgende lijn te pakken. Met nog twee wedstrijden te gaan, doen de Domstedelingen nog mee om plek vier, maar lijken ze zich in elk geval op te kunnen gaan maken voor de play-offs. Verslaggever Justus Dingemanse zocht Kerk op voor een interview met Voetbalzone.

Gyrano, hoe tevreden ben je over je seizoen tot dusver?

“Ik ben wel trots op mijn cijfers, maar het kan altijd beter. Als ik alleen al kijk hoeveel kansen ik dit seizoen gehad heb, zou het aantal wat hoger moeten zijn. Dat is puur rendement, want over mijn spel zelf ben ik wel tevreden. Waar ik nog aan moet werken is dat ik op sommige momenten de bal te makkelijk verlies en dat mag met mijn lichaam niet gebeuren. Dat ligt vaak aan kleine dingetjes die ik verder moet verbeteren, dat zegt de trainer ook. Ik heb in elk geval wel het gevoel dat ik ieder jaar beter word en me steeds verder ontwikkel.”

Gyrano Kerk baalt na het missen van een kans tegen ADO Den Haag.

Je bent aardig snel, wat zijn je andere kwaliteiten?

“Ik heb een hard schot, kan een doelpunt maken en ben behoorlijk sterk. Dat heb ik echt van nature, want ik doe eigenlijk niet zo veel in de gym. Mijn favoriete positie is rechtsbuiten: ik ben van origine meer buitenspeler dan centrumspits, dat voelt voor mij natuurlijker. Ik maak trouwens wel liever een goal dan dat ik een assist geef, haha. Maar als mijn medespeler er beter voorstaat, leg ik hem wel af. Van een groot ego heb ik gelukkig geen last.”

Maakt het voor jou veel verschil of je met Michiel Kramer of Nick Venema speelt?

“Bij Michiel weet ik dat hij de bal vast kan houden en dan kan ik er omheen bewegen. Nick heeft de bal liever diep dan in de voeten. Mijn spel past wat dat betreft beter bij Kramer wanneer ik zelf de creatieve speler kan zijn.”

Je hebt met Jan Wouters, Erik ten Hag, Jean-Paul de Jong en Dick Advocaat vier trainers gehad. Van wie heb je het meest geleerd?

“Van Ten Hag. Hij laat weinig aan het toeval over. Als we terugreden na een wedstrijd was hij in de bus alweer naar beelden aan het kijken en tactisch zette hij het gewoon perfect neer. Advocaat is een ander type die meer uitgaat van individuele kwaliteiten en strijdlust. Naast de trainers heb ik bijvoorbeeld ook veel geleerd van Edson Braafheid toen hij bij ons speelde. Hij was voor alle jonge jongens heel belangrijk en heeft ons veel meegegeven over hoe je jezelf moet manifesteren in het voetbal en gaf ons een extra push om alerter te zijn.”

Gyrano Kerk viert feest met zijn ploeggenoten tijdens het gewonnen thuisduel tegen Feyenoord (3-2).

Je bent een rustige jongen, kun je makkelijk met de druk van het voetbal omgaan?

“Ik maak me niet snel druk om dingen en ben erg down to earth. Alleen als ik een wedstrijd slecht heb gespeeld of een grote kans heb gemist, dan kan dat wel in mijn hoofd gaan zitten. Dan kan ik lang gaan zitten nadenken en in mezelf praten. In het begin van het seizoen heb ik me ook veel aangetrokken van de supporters, maar daar heb ik me wel overheen gezet. De relatie met de fans gaat ook steeds beter, daar ben ik erg blij mee.”

Naar welke clubs en spelers kijk je graag?

“Lionel Messi is wel een voorbeeld voor me. De Champions League winnen is natuurlijk een droom voor iedere voetballer, maar ik wil vooral een carrière waar ik zonder spijt op terug kan kijken. Wat mijn plafond is, vind ik ook lastig te zeggen. Qua clubs kijk ik graag naar Manchester City. Die domineren bijna elke wedstrijd, dat is mooi om te zien. Naast de Premier League kijk ik natuurlijk ook naar de Champions League, zeker nu Ajax zo ver komt. Voor het Nederlandse voetbal is dat geweldig.”

Je vrienden Yassin Ayoub en Zakaria Labyad zitten nu veel op de bank. Is dat een waarschuwing niet te vroeg te vertrekken?

“Ik heb nog veel contact met Yassin en Zaka en ze spelen inderdaad weinig. Je kan dat als waarschuwing zien, maar als je zulke aanbiedingen krijgt kun je moeilijk 'nee' zeggen. Het is een beetje dubbel. Ik zit hier voorlopig sowieso nog prima en als het komt, dan komt het. Mijn doel voor nu is in de dubbele cijfers komen qua doelpunten en vanuit daar ga ik weer verder kijken.”