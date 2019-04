‘Als we minder blessures hadden gehad, was het beter gegaan tegen Ajax’

Juventus gold voor aanvang van het seizoen als een van de grote favorieten voor de winst van de Champions League. De kampioen van Italië sneuvelde onlangs echter in de kwartfinales tegen Ajax en zal de ambities voor in ieder geval een jaar in de ijskast moeten zetten. Miralem Pjanic weet dat zijn ploeg nog wat mist om ook op Europees gebied te kunnen presteren.

“Het team moet wedstrijden meer domineren, zeker in Europa. In Italië wordt er op een andere manier gespeeld. In Europa spelen teams juist aanvallend voetbal. Ze zetten druk en houden niet op. De Champions League is een hele andere competitie”, legt de middenvelder uit in gesprek met Tuttosport. Pjanic is echter ook van mening dat het La Vecchia Signora niet meezat tegen Ajax: “Als mensen iets hebben aan te merken op Juventus, getuigt dat van een gebrek aan respect.”

“Er zijn veel mensen die te veel praten, maar er weinig van snappen. Alles kan gebeuren in het voetbal. We zijn helaas uitgeschakeld, maar als we in die wedstrijd tegen Ajax te maken hadden gehad met minder absenties en minder blessures, was het beter gegaan. We misten ook het geluk dat we nodig hadden, niet iedereen was beschikbaar. Het is geen excuus, maar het was wel makkelijker geweest. We liggen eruit en nu moeten we analyseren wat er mis is gegaan.”

“Ik denk dat we worden geleid door een aantal zeer capabele mensen en de trainer (Massimiliano Allegri, red.) is er daar een van. Hij weet wat hij moet doen. Juventus heeft veel sterke en goede spelers. Ik ben blij dat ik hier mag zijn, ik doe jaar in jaar uit mijn best en groei nog steeds”, sluit Pjanic, die nog niet weet wat er volgend seizoen met hem zal gebeuren, af. “Dat moet je aan de club vragen, niet aan mij.”