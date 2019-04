Meevaller voor Ten Hag vertaalt zich in selectie voor duel met Tottenham

Noussair Mazraoui maakt deel uit van de 22-koppige selectie van Ajax voor de heenwedstrijd in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur, zo communiceren de Amsterdammers via de officiële kanalen. De rechtsback is sneller hersteld dan men oorspronkelijk verwacht had en reist daardoor maandagavond mee naar Londen.

In de return van de kwartfinale van het miljardenbal tegen Juventus (1-2 zege) liep Mazraoui een enkelblessure op, waardoor hij zich moest laten vervangen door Daley Sinkgraven. De rechtervleugelverdediger hinkte daarna op krukken door het Juventus Stadium, maar De Telegraaf wist afgelopen week al te melden dat de blessure van de Marokkaans international uiteindelijk meeviel.

Mazraoui moest de wedstrijden tegen FC Groningen (0-1 zege) en Vitesse (4-2 zege) aan zich voorbij laten gaan, maar lijkt nu dus weer fit te zijn. Het is onduidelijk of Ajax-trainer Erik ten Hag de rechterverdediger kan laten starten in het Tottenham Hotspur Stadium. De oefenmeester heeft in ieder geval weer de beschikking over Nicolás Tagliafico, die in de uitwedstrijd tegen Juventus met een schorsing ontbrak. Daardoor startte Mazraoui in Turijn als linksback, terwijl Joël Veltman als rechterverdediger speelde.

De voorlopige selectie van Ajax kent verder geen verrassingen. De Amsterdammers vliegen maandagochtend naar Londen en werken om 19.30 uur een training af in het onderkomen van Tottenham Hotspur. Voor de wedstrijd zal Ten Hag nog vier spelers uit zijn selectie moeten laten vallen, omdat het keurkorps voor Champions League-wedstrijden mag bestaan uit achttien spelers. Tottenham Hotspur en Ajax trappen dinsdagavond om 21.00 uur af in het Tottenham Hotspur Stadium.