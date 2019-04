Zidane explodeert: ‘Ik weet niet of hij met zijn hoofd bij Real Madrid zit’

Real Madrid snakt naar het einde van het seizoen. De ploeg van Zinédine Zidane ging zondagavond met 1-0 onderuit bij stadsgenoot Rayo Vallecano en kon wederom geen enkel moment overtuigen. De winnaar van de afgelopen drie Champions League-edities eindigt zo goed als zeker als derde in LaLiga. Ofschoon het onderling resultaat in het voordeel van Real is, heeft Atlético Madrid met nog drie duels te gaan een voorsprong van negen punten.

Zidane was niet te spreken over datgene wat hij zondagavond op het veld zag. “We kunnen ons niet op zo’n manier aan de wereld laten zien. Ik ben hier verantwoordelijk voor. We hebben niets laten zien. We hebben niet gevoetbald. Van minuut een tot minuut negentig hebben we niks gedaan. Niks. Nul. Het is niet alleen de schuld van de spelers. Het is ook mijn schuld. Ik heb deze spelers op het veld gezet, inclusief de wissels.”

“We moeten onze excuses aanbieden. Het lag aan onze instelling. Ik ga er niet een of twee uitpikken. Ik kan hier niets positiefs uit halen. Helemaal niets. We hebben nog drie duels en we zullen op een andere manier moeten spelen. Uit respect voor iedereen en uit respect voor de resterende tegenstanders. Ik hoop dat het seizoen zo snel mogelijk voorbij is.” Real sluit het seizoen af met duels met Villarreal (thuis), Real Sociedad (uit) en Real Betis (thuis)

Ook recordaankoop Gareth Bale kon zich in negentig minuten niet aan de malaise onttrekken. “Of hij met zijn hoofd bij Real Madrid zit? Dat weet ik niet. Dat moet je aan hem vragen”, antwoordde Zidane. Bale was de enige speler die na afloop niet met de spelersbus van Real Madrid mee naar het trainingscomplex van Real Madrid ging. Spaanse media verzekeren dat hij toestemming had om met een privévoertuig naar het vliegveld te rijden, omdat hij een vliegtuig moest pakken voor een korte vakantie.