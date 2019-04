Lof voor Ajax-aankoop: ‘Op dat gebied het grootste talent van Nederland’

Ajax verzekerde zich vorige week van de komst van Kjell Scherpen. De negentienjarige doelman wordt overgenomen van FC Emmen en heeft in Amsterdam zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract. Hedwiges Maduro vertelt in het praatprogramma VTBL dat hij wel begrijpt dat Ajax Scherpen heeft binnengehaald.

“Ik vind het een logische aankoop, dat wel. Op keepersgebied is hij het grootste talent van Nederland. Zijn lengte heeft hij mee, hij kan nog groeien. Voetballend is hij nog niet goed genoeg”, stelt Maduro. Andy van der Meijde vraagt zich hardop af of een doelman bij Ajax niet voetballend sterk moet zijn. Maduro bevestigt dat, maar ziet de potentie van Scherpen. “Dat wel, daarin kan hij nog groeien.”

“Natuurlijk is nog super jong, maar hij wordt gewoon vierde keeper bij Ajax. Dan kan hij af en toe een wedstrijdje keepen en nog in Jong Ajax spelen, maar of hij daar nu beter van wordt? Dan kan je beter op dit niveau blijven keepen’, zo voegt Theo Janssen toe. Later in het programma wordt met Kik Pierie een andere Ajax-aankoop belicht. Peter R. de Vries noemt het aantrekken van de verdediger van sc Heerenveen een ‘gokje’. “Het zal een beetje moeten blijken hoe dat uitpakt. De lat is hoger komen te liggen bij Ajax.”

“Een speler als Perr Schuurs is er bijvoorbeeld nog niet. Toen hij werd aangekocht, had iedereen toch het gevoel dat het geen gekke aankoop was. Ajax is nu een halve finalist in de Champions League en daar horen andere spelers en eisen bij”, stelt de misdaadverslaggever en zaakwaarnemer. “Ajax kan zich dit soort gokjes nu permitteren. Het geld is er, de mogelijkheden zijn er. Voor zo'n speler is het een enorme buitenkans. Lukt het onverhoopt niet op lange termijn om door te breken, dan heeft hij een mooie leerschool gehad en kan hij ongetwijfeld bij de subtop terecht.”