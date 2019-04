Maandag, 29 April 2019

Grootmacht is niet langer geïnteresseerd in Ziyech

Rafael Benítez is bij Newcastle United in het bezit van een aflopende verbintenis en kan een fraaie overstap maken. Bij Paris Saint-Germain is men al uitgekeken op Thomas Tuchel, maar de Spanjaard is ook in beeld bij competitiegenoot Olympique Marseille. (Daily Mail)

Bayern München is niet de enige topclub met belangstelling voor Alexander Nübel. Het is echter niet duidelijk welke andere grootmacht ook interesse in de talentvolle doelman van Schalke 04 heeft. (Kicker)

Tegelijkertijd is Bayern om nog onduidelijke redenen afgehaakt voor Hakim Ziyech. De koploper van de Bundesliga overweegt ondertussen om toch concreet te worden voor Callum Hudson-Odoi, ondanks zijn blessureleed. (Kicker)

Riccardo Orsolini is dit seizoen door Juventus verhuurd aan Bologna en kent een uitstekende jaargang. Mogelijk krijgt de buitenspeler volgend jaar een kans bij la Vecchia Signora, al kan hij ook betrokken worden in een deal met Fiorentina over Federico Chiesa. (Tuttosport)

Scouts van Arsenal zaten afgelopen zondag op de tribune bij het duel tussen Sampdoria en Lazio. Doel van het bezoek aan Genua was Dennis Praet, de Belgische middenvelder die eerder gelinkt werd aan Internazionale. (Daily Mail)