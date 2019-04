Van Hanegem adviseert Erik ten Hag: ‘Die clubs kan hij niet weigeren’

Willem van Hanegem wordt toch niet de nieuwe trainer van FC Den Bosch. Ofschoon een woordvoerster verzekerde dat de oud-international was benaderd voor het trainerschap van de Keuken Kampioen Divisie-club, stelt de Kromme dat hij alleen is opgebeld door clubicoon Wim van der Horst om op de tribune ‘eens te kijken wat hem opviel’. “Dat was niet om mij trainer te maken van FC Den Bosch”, verzekert Van Hanegem.

Van Hanegem zat vrijdagavond op de tribune bij het competitieduel tussen Roda JC en Den Bosch (0-2), dat vorige week Wil Boessen ontsloeg na de mindere resultaten in de voorbije maanden. “Gewoon eens meekijken. Niet meer, iedereen weet ook hoe ik over de rol van trainers denk. Daarom denk ik ook dat als Bayern München en Chelsea daadwerkelijk aankloppen voor Erik ten Hag, hij dat eigenlijk niet kan weigeren. Die kansen komen niet dagelijks voorbij”, schakelt Van Hanegem maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad meteen over naar een ander onderwerp.

Het succes van Ajax heeft ervoor gezorgd dat niet alleen de voetballers maar ook de trainer van de Amsterdammers belangstelling van andere clubs geniet, zo verzekerden media uit binnen- en buitenland de voorbije dagen. “Dat Ajax in Europa zo goed presteert, blijft natuurlijk niet onopgemerkt. En clubs willen dan die trainer hebben. Voor de halve finale morgen moet Ten Hag maar één ding doen: zijn spelers duidelijk maken dat ze alleen de finale halen als ze hun eigen spel spelen.”

“Sterker nog, als Ajax het eigen spel speelt, dan staan ze 1 juni in Madrid gewoon in de finale.” Van Hanegem wijst erop dat een deel van voetbalminnend Nederland niet zo lang geleden van mening was dat op de Nederlandse velden alles verkeerd ging en alles anders moest. “De tijd dat wij Thomas Tuchel naar Zeist lieten komen om het allemaal nog eens uit te leggen, ligt niet eens zo ver achter ons. Ja, dezelfde Tuchel die miljoenen in Paris Saint-Germain mocht pompen, maar de achtste finale van de Champions League niet overleefde tegen het zwakke Manchester United."

“Die hadden op hun beurt weer een fenomeen aan het roer staan met Ole Gunnar Solskjaer. Die was toch in alles beter dan José Mourinho? Alleen speelt hij net zo defensief en hij verliest nog meer.” De Parijse club verloor zaterdagavond in de finale van de Coupe de France na strafschoppen van Stade Rennes. “Zullen ze nu wel weer allemaal achter Julien Stéphan aan rennen, hun 38-jarige trainer. Ik denk dat het aan het geweldige spel van Hatem Ben Arfa lag. Ja, dezelfde Ben Arfa die onder Tuchel bij PSG geen kans kreeg.”