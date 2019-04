Maandag, 29 April 2019

Martin van Geel om onduidelijke redenen in België

Nicolás Otamendi is in beeld bij Juventus. De Argentijnse verdediger wil Manchester City in de zomer verlaten om elders meer aan spelen toe te kunnen komen. (Daily Mirror)

Na Arsenal heeft Napoli ook een oogje op Jordan Veretout. I Partenopei willen de middenvelder van Fiorentina echter alleen binnenhalen als Allan vertrekt. (Daily Mirror)

Martin van Geel was zondag aanwezig bij de wedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht. Het is onduidelijk om welke reden de scheidend technisch directeur van Feyenoord in België was. (FR12)

Steven Gerrard hoopt in de zomer te kunnen winkelen bij zijn oude club Liverpool. De trainer van Rangers FC wil Ryan Kent, Ben Woodburn en Curtis Jones naar Ibrox halen. (Daily Express)

FC Nürnberg wil graag ook komend seizoen over huurling Matheus Pereira beschikken. Veel zal afhangen van de plannen van Sporting Portugal met de buitenspeler en of de Duitse club niet uit de Bundesliga degradeert. (Kicker)