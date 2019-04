Real Madrid denkt ‘bij hoge uitzondering’ aan langdurige deal met Ajax

Ajax heeft 'goed en slecht nieuws' ontvangen omtrent de mogelijke komst van Martin Ödegaard, zo meldt De Telgraaf in de nacht van zondag op maandag. De krant bevestigt de eerdere berichtgeving van Marca dat Real Madrid de jonge aanvaller in principe niet wil verkopen, maar de club wil wel meewerken aan een verhuurperiode bij Ajax.

Volgens De Telegraaf staat Ödegaard hoog op het lijstje van directeur voetbalzaken Marc Overmars. In de komende dagen staan onderhandelingen tussen Ajax en Real Madrid op de planning. 'Bij wijze van hoge uitzondering' zou er een tweejarige huurovereenkomst gesloten kunnen worden, zo meldt het dagblad. Eerder werd Ödegaard al anderhalf seizoen verhuurd aan sc Heerenveen, terwijl hij deze jaargang doorbrengt bij Vitesse.

Een verkoop is 'in het uiterste geval bespreekbaar', op voorwaarde dat Real Madrid een terugkoopoptie krijgt. De twintigjarige linkspoot heeft in het Santiago Bernabéu een contract tot medio 2021. De Spaanse grootmacht was in de winter van 2015 een aantal andere topclubs te slim af en er werd destijds bijna drie miljoen euro overgemaakt aan Strömsgodset voor de toen net zestienjarige Ödegaard.

De Noor kende daarna de nodige aanpassingsproblemen, maar laat nu in het shirt van Vitesse zien waar hij toe in staat is. Real is dan ook niet van plan om zijn speler uit te zwaaien nu hij net begint met het vervullen van zijn potentie. Dit seizoen was de jongeling goed voor 29 wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij 6 keer scoorde en 9 doelpunten voorbereidde.