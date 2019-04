Van der Vaart: ‘Pochettino heeft die wedstrijd van Ajax misschien teruggekeken’

Ajax is favoriet om door te stoten naar de finale van de Champions League, zo stelt Kees Jansma zondagavond bij Studio Voetbal. De Amsterdammers gaan dinsdag op bezoek bij Tottenham Hotspur in de eerste ontmoeting in de halve finale. "Je kunt na de prestaties van Ajax rustig stellen dat Tottenham de underdog is", aldus Jansma.

Dat het budget van Tottenham vele malen hoger is en de selectie veel meer waard is, is op dit moment volgens Jansma niet relevant. "Het heeft niets te maken met geld, maar met de kwaliteit van de spelers. Die van Ajax zijn momenteel beter dan die van Tottenham." Jansma denkt dat Tottenham momenteel de opties afweegt over de beste tactiek tegen Ajax. "Ik moet terugdenken aan de Europa League-finale (van 2017, red.), waarin José Mourinho tegen Ajax het verfoeilijke systeem bedacht met Marouane Fellaini voorin. Manchester United hanteerde lange ballen en sloeg het middenveld over. Ik weet niet of Tottenham dat kan, met Christian Eriksen op het middenveld, maar ze moeten zich wel aanpassen."

Rafael van der Vaart, voormalig middenvelder van Tottenham, verwacht dat de Londenaren 'er echt een Engelse wedstrijd van wil maken.' "Meer lange ballen dan normaal, wachten op de tweede bal en de duels ingaan", tekent Van der Vaart uit. "Mauricio Pochettino is slim en zal die finale in zijn achterhoofd hebben. Die heeft hij misschien nog wel teruggekeken. Tottenham is niet bang, maar Ajax heeft wel veel respect afgedwongen. Ze weten dat ze dinsdag het verschil moeten maken."

"Voetballend denk ik niet dat Tottenham beter is dan Ajax, zeker omdat Harry Kane en Heung-Min Son er niet bij zijn", stelt Van der Vaart bovendien. "Iedereen heeft het over Kane, maar Son is daar echt een fenomeen. Hij speelt eigenlijk altijd beter als Kane niet meedoet. Ik heb met Son gespeeld bij Hamburger SV en het is een geweldig talent. Als hij de vrijheid krijgt, dan blijft hij lopen. Maar als Kane er staat, heeft hij het gevoel dat hij de bal aan Kane moet geven."