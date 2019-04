Torino mag blijven dromen van Champions League na zege op AC Milan

Torino mag blijven dromen van een plaats in de top vier van de Serie A en daarmee en ticket voor de groepsfase van de Champions League. I Granata waren in eigen stadion met 2-0 te sterk voor AC Milan en bezetten nu de zesde plaats, boven de ploeg van trainer Gennaro Gattuso. Torino is nu nog twee punten verwijderd van de vierde plaats, die momenteel bezet wordt door AS Roma en maandagavond kan worden overgenomen door Atalanta.

Doordat AS Roma zaterdag met 3-0 won van Cagliari, begon AC Milan zondagavond als nummer vijf van de Serie A aan het uitduel met Torino. I Granata kennen een ijzersterk seizoen en mochten voorafgaand aan het treffen nog dromen van een plaats in de top vier, en daarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Gennaro Gattuso liet Krzysztof Piatek op bezoek bij Torino, tegen wie AC Milan al sinds november 2001 ongeslagen was, buiten zijn basiself ten faveure van Patrick Cutrone.

De beginfase leverde kansen over en weer op, met een vrije trap van Cristian Ansaldi aan de ene kant en mogelijkheden voor Lucas Paquetá en Suso aan de andere zijde. Doelpunten leverden de eerste 45 minuten echter nog niet op. In het begin van de tweede helft liet scheidsrechter Marco Guida doorspelen na een vermeende overtreding van Mateo Musacchio op Andrea Belotti, waarna Torino-trainer Walter Mazzarri naar de tribune gestuurd werd. Kort daarna kreeg zijn ploeg alsnog een strafschop, nadat Franck Kessié Armando Izzo tegen de grond werkte. Belotti opende vanaf elf meter de score.

Nadat Tiemoué Bakayoko met een kopbal op de lat heel dicht bij de gelijkmaker kwam, verdubbelde Torino twintig minuten voor tijd de score. De defensie van AC Milan werkte de bal tot twee keer toe matig weg, waardoor Alex Berenguer op de rand van het strafschopgebied de kans werd geboden om doeltreffend uit te halen. Bakayoko kreeg nog een mogelijkheid op de aansluitingstreffer, maar nadat Milan door een rode kaart voor Alessio Romagnoli met tien man kwam te staan, was de wedstrijd gespeeld. Atalanta kan maandagavond bij een overwinning op Udinese de voorsprong op AC Milan vergroten naar drie punten en op de vierde plaats terechtkomen.