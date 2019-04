Bryan Smeets: ‘Er is maar één droomclub voor mij en dat is Ajax’

Bryan Smeets hoopt volgend seizoen terug te keren in de Eredivisie. De aanvallende

middenvelder is bezig aan een sterk seizoen met TOP Oss, al had hij niet gehoopt in deze fase van zijn carrière nog in de Keuken Kampioen Divisie te spelen. Smeets heeft het gevoel dat hij 'afslagen' heeft gemist in zijn carrière, zo vertelt hij zondagavond aan VTBL.

De inmiddels 26-jarige Smeets kwam afgelopen zomer transfervrij naar Oss, met als doel om zich 'in de kijker' te spelen. "Bij mij is het af en toe misgegaan. Een afslagje naar links of een afslagje naar rechts, maar niet rechtdoor gegaan", geeft hij toe. "Soms denk je: had ik het maar anders gedaan. Maar goed, ik ben nog jong en ik geef niet op."

Smeets merkt dat veel van zijn voormalige ploeggenoten het verder hebben geschopt dan hij. Als jeugdspeler van MVV Maastricht speelde hij voor vertegenwoordigende jeugdelftallen van Oranje. "Toen speelde ik met jongens die allemaal miljonair zijn geworden en in fantastische competities spelen. En ik speel nu, met alle respect, voor TOP Oss in de Keuken Kampioen Divisie. Ook niets mis mee, maar het is een verschil hè?"

In Oss tekende Smeets een contract tot het einde van dit seizoen, met een optie voor een extra jaar. Als hij wordt gevraagd naar zijn droomclubs, hoeft Smeets daar niet lang over na te denken. "Ik moet natuurlijk realistisch zijn. Maar ik heb altijd gezegd, en dat klinkt misschien raar, omdat ik die goal tegen Ajax heb gemaakt, dat er maar één club in Nederland is voor mij. En dat is Ajax. In het buitenland is het Barcelona voor mij. Dat zijn wel de clubs."