Aad de Mos: ‘Als hij speelt, gaat Ziyech hem zo vreselijk binnendoor pakken’

Een gehavend Tottenham Hotspur ontvangt Ajax dinsdagavond voor het eerst in de halve finale van de Champions League. Het staat vast dat sterspelers Harry Kane en Heung-Min Son er niet bij zijn, terwijl de inzetbaarheid van Moussa Sissoko twijfelachtig is. "Dat Son er niet bij is, is het grootste verlies voor Tottenham", oordeelt Ruud Gullit zondagavond bij Rondo.

Gullit stipt aan dat Tottenham zich dit seizoen meermaals wist te redden zonder Kane. De clubtopscorer ontbrak in acht competitieduels en daarvan wonnen the Spurs er zes. "Zonder Kane hebben ze eigenlijk veel meer wedstrijden gewonnen, want dan stond Son altijd op. De absentie van Kane is natuurlijk geen voordeel, maar Son scoorde heel vaak als hij er niet bij was", stelt Gullit. De analist doelt vooral op de periode tussen 30 januari en 13 februari, waarin Son bij absentie van Kane scoorde in vier opeenvolgende officiële duels.

Ook Aad de Mos denkt dat het ontbreken van Son een slok op de borrel scheelt voor Ajax. "Son is altijd onderweg, gaat de hoeken in en loopt achter iedere bal aan. Hij is technisch heel vaardig. Hij heeft een pistool: van links en rechts kan hij op doel schieten", stelt De Mos. Hij voegt eraan toe dat het voor Ajax te hopen is dat Danny Rose als linksback wordt opgesteld door trainer Mauricio Pochettino. "Dat wordt ongelooflijk lekker voor Hakim Ziyech."

"Ziyech gaat Rose zo vreselijk binnendoor pakken, want hij is verdedigend heel zwak. Maar ik zag van de week ook Ben Davies weer spelen (zaterdag tegen West Ham United, red.), dus het zou me niet verbazen als Pochettino weer met vijf verdedigers gaat spelen. Dat deed hij ook in de tweede wedstrijd tegen Manchester City. Wellicht gaat hij de José Mourinho-tactiek toepassen, met lange ballen op Fernando Llorente. Dat ligt Ajax niet."