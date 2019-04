Neville: ‘Hij is de enige topspeler die United de afgelopen jaren heeft gehad’

Door een blunder van David De Gea hield Chelsea een kostbaar punt over aan het bezoek aan Manchester United. Voor the Red Devils wordt het met nog twee wedstrijden te gaan en een achterstand van drie punten lastig om nog een plek in de top vier van de Premier League en daarmee een Champions League-ticket veilig te stellen. Gary Neville is niet van mening dat De Gea in de laatste twee wedstrijden van het seizoen gepasseerd moet worden.

“Sommige spelers hebben zoveel krediet opgebouwd. Neem bijvoorbeeld Wayne Rooney, hij had een slechte periode en scoorde twaalf wedstrijden op rij niet. Zo iemand laat je dan niet vallen, het is geen jonge speler die net komt kijken bij de club. De Gea is buitengewoon, de enige topspeler die Manchester United de afgelopen jaren heeft gehad. Die laat je niet zomaar vallen als hij een slechte periode heeft. Hij moet even weg van het voetbal, de boel resetten”, zo zegt Neville bij Sky Sports.

“Als je hem passeert, verlies je hem voor altijd. Je verliest dan een jongen die je jarenlang hebt vertrouwd. Vertrouwen is belangrijk in het voetbal, dus je moet hem laten staan”, zo voegt Graeme Souness toe. De Gea kreeg na afloop ook steun van zijn ploeggenoot Juan Mata. “Hij was de afgelopen jaren onze beste speler. Het aantal punten dat hij voor ons heeft gered, is ongelofelijk. We hebben allemaal slechte periodes in onze carrières, maar het is voor mij belangrijk hoe je daarop reageert. Ik heb honderd procent vertrouwen in hem, dat hebben we allemaal.”

“We zijn vandaag niet gelukkig, hij is niet gelukkig, maar we gaan weer met de beste instelling trainen. Zijn niveau staat niet ter discussie. Hij weet dat ik er voor hem ben. Ik maak fouten, iedereen maakt fouten, maar voor een doelman betekent dat vaak direct een doelpunt. Dat is erg moeilijk voor hen. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat hij een van de beste keepers ter wereld is”, stelt Mata, die tegen Chelsea de openingstreffer voor zijn rekening nam. Maurizio Sarri noemt De Gea bij de BBC een ‘hele goede’ doelman.

“Daar twijfel ik niet over. Soms komt een spits ook twee weken niet tot scoren. Dit hoort nu eenmaal bij het werk van een keeper”, zegt de manager van Chelsea, die bijval krijgt van zijn collega Ole Gunnar Solskjaer. “David is een fantastische keeper voor deze club, zijn reactie na het duel met Manchester City (0-2 nederlaag, red.) was goed en ik heb vertrouwen in hem. Hij weet wat beter kon bij hun doelpunt. Er is geen kans dat ik het hem kwalijk neem dat we de afgelopen tijd veel punten hebben laten liggen. David is een van de spelers die ervan houdt om wedstrijden te spelen. Natuurlijk gaan we deze week wel even in gesprek.”