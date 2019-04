‘Ik vind het een beetje kinderachtig van Pochettino, wat een zeurkous’

Bij het opstellen van het competitieprogramma voor het huidige seizoen zag de KNVB niet aankomen dat Ajax de halve finale van de Champions League zou halen. De bond zag zich genoodzaakt om de gehele 33ste speelronde van de Eredivisie te verzetten, waardoor er deze zondag niet werd gevoetbald. Het leidde tot de nodige kritiek en zondagavond zijn de meningen bij praatprogramma Rondo ook verdeeld.

Mark van Bommel, de trainer van PSV, liet meermaals zijn onvrede blijken over de beslissing. "Dat is overdreven, omdat zijn club ermee heeft toegestemd. Als je als club erin meegaat, moet je op een gegeven moment ook niet meer zeuren", vindt Youri Mulder. De analist stelt wel dat de KNVB 'misschien meer rekening had moeten houden' met de mogelijkheid dat een Nederlandse club zo ver zou komen. Presentator Jack van Gelder is het daar niet mee eens. "Dat vind ik zulke wijsneuzentaal. Hoe kun je daar nou rekening mee houden? Dat gebeurt een keer in de tien jaar."

"Maar je moet sowieso de mogelijkheid uitsluiten dat een ploeg op zondag en dinsdag kan spelen", countert Mulder op zijn beurt. "In andere competities wordt twee of drie weken van tevoren bepaald op welke dag in het weekend je speelt. Dan had je op vrijdag kunnen spelen. Dan is het Koningsnacht, maar kan er dan niet gespeeld worden?" Ook vanuit Engeland kwamen gemengde reacties binnen op het besluit van de KNVB. Verdediger Danny Rose van Tottenham Hotspur had er bewondering voor, maar zijn trainer Mauricio Pochettino sprak van een oneerlijke situatie.

"Ik vond het een beetje kinderachtig van Pochettino. Wat een zeurkous. Dan moet hij klagen bij de Premier League", aldus Van Gelder. Mulder vindt echter dat Pochettino 'ergens wel gelijk heeft' en Kieft gaat nog verder in zijn sympathie voor de oefenmeester van the Spurs. "Er worden gewoon vragen gesteld bij die persconferentie. Ik vind dat hij groot gelijk heeft." Ajax gaat dinsdag op bezoek bij Tottenham en ontvangt de Londenaren op woensdag 8 mei in de Johan Cruijff ArenA.