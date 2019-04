Bayern blijft complete deceptie bespaard in spectaculaire tweede helft

Bayern München heeft in zeer beperkte mate geprofiteerd van de uitglijder van Borussia Dortmund tegen Schalke 04 (2-4) van zaterdag. De koploper van de Bundesliga kon de voorsprong op BVB vergroten tot vier punten, maar kwam zondagavond niet voorbij nummer zeventien 1. FC Nürnberg: 1-1. Daarom is het gat nu twee punten, met nog drie duels te gaan. Bayern mocht nog blij zijn met de puntendeling, want in de blessuretijd miste Nürnberg een penalty.

Voor het eerst sinds de Champions League-wedstrijd tegen Benfica van 27 november, waarin hij geblesseerd raakte, behoorde Arjen Robben weer tot de wedstrijdselectie van Bayern. Hij bleef de hele wedstrijd op de bank zitten. De bezoekers wilden optimaal profiteren van de nederlaag van Dortmund, terwijl Nürnberg al bijna zeker lijkt van degradatie. Bayern wist Nürnberg in de openingsfase echter niet de wil op te leggen. Hoewel de bezoekers veel balbezit hadden en Nürnberg werd teruggedrongen op de eigen helft, duurde het even voordat er serieuze kansen ontstonden om de score te openen.

Uit een standaardsituatie volgde het gevaarlijkste moment van de eerste helft: vanaf circa 23 meter krulde David Alaba een vrije trap via doelman Christian Mathenia tegen de lat. De keeper kende even daarna weinig moeite met een inzet van Robert Lewandowski. Joshua Kimmich vroeg zeven minuten voor rust tevergeefs om een penalty na contact met Ewerton en Sven Ulreich werd niet serieus getest door Mikael Ishak, waardoor het voor rust bij 0-0 bleef. Na rust duurde het echter niet lang voordat de ban werd gebroken.

Aan de linkerflank gingen Sebastian Kerk en Tim Leibold de combinatie met elkaar aan, waarna eerstgenoemde met een voorzet kwam. Eduard Löwen schoot recht op Ulreich, maar in de rebound vond Matheus Pereira vanbuiten het strafschopgebied de verre hoek. Robben bleef op de bank, maar twee andere invallers eisten na de 1-0 de aandacht op bij Bayern: Mathenia tikte een vrije trap van James Rodríguez tegen de lat, alvorens Serge Gnabry op aangeven van Kingsley Coman de gelijkmaker verzorgde. In de blessuretijd beging Alphonso Davies een overtreding op Georg Margreitter, maar Leibold schoot op de paal uit de daaropvolgende penalty. Aan de overzijde faalde Coman nog in een één-op-één-situatie.